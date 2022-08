Circuitontwerper: Spa nog sneller geworden door verbouwing

Het circuit van Spa-Francorchamps is de afgelopen maanden voor zo’n tachtig miljoen euro verbouwd. Diverse delen van het circuit zijn onder handen genomen om de veiligheid te verbeteren, waaronder de iconische Eau Rouge. Gezien het unieke karakter van deze razendsnelle knik, stelde men alles in het werk om de bocht zo veel mogelijk intact te houden.

Jarno Zaffelli, oprichter van circuitontwerpbedrijf Dromo en ook verantwoordelijk voor de vernieuwing van Circuit Zandvoort, nam de klus aan. Hij stelt dat er weinig is veranderd aan het karakter van Spa, ondanks de ingrijpende verbouwing. Sterker nog: door de nieuwe asfaltlaag is de baan nog sneller geworden. Gevraagd naar de vernieuwde Eau Rouge en Raidillon, zegt hij: “Het is een volgas bocht en het biedt mogelijkheden. De wagens zullen het verschil voelen tussen het oude en het nieuwe asfalt. De pole tijdens de 24 uur van Spa voor GT-wagens was 1,7 seconden sneller dan vorig jaar. We weten dat de F1-auto’s dit jaar over het algemeen wat langzamer zijn dan in 2021, dus het gat zal niet heel groot zijn.”

De toename in snelheid heeft vooral te maken met het nieuwe, modernere asfalt. Veel delen van Spa-Francorchamps beschikten over een asfaltlaag die er al tientallen jaren lag. “De vorige keer dat de baan geasfalteerd werd, was bijna twintig jaar geleden”, aldus Zaffelli. “Sindsdien is de performance van de racewagens en motoren enorm verbeterd. De technologie voor asfaltmateriaal en asfaltering is ook gigantisch veranderd.”

Hulp van professionele coureurs

Om er zeker van te zijn dat het karakter van Eau Rouge niet verloren zou gaan, heeft Dromo meer dan twintig verschillende concepten bekeken. “In het ontwerp hebben we de nieuwe reglementen en de nieuwe banden meegenomen”, legt Zaffelli uit. “We hadden meer dan twintig opties. We hebben meerdere dagen doorgebracht met professionele rijders in onze eigen simulator om feedback te krijgen. Daarnaast hebben we nog twee volledige dagen met professionele coureurs doorgebracht in het Vi-Grade Sim Centre, onder leiding van Thierry Boutsen en Emanuele Pirro. Tussen oktober en november 2021 werden de puntjes op de i gezet in de simulator voor F1-auto’s en GT-wagens met Marco Bonanomi. Dit heeft ons enorm geholpen in de keuze voor het juiste ontwerp.”

