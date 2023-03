Concurrentie vreest Verstappen ondanks vijftiende startplek

Fernando Alonso, die naast polesitter Sergio Perez als tweede vertrekt in Jeddah, verwijst - gevraagd naar een mogelijke inhaalrace van Max Verstappen - naar het verleden. “Ik denk dat Max uiteindelijk in de race zal komen. Ze hebben dat voordeel. Ik weet niet meer welke race het was, maar hij startte een keer als laatste na een motorwissel en werd nog steeds tweede”, refereert de coureur van Aston Martin aan de Grand Prix van Rusland in 2021. “Dus ik denk dat er geen twijfel over bestaat dat hij op het podium eindigt. Waarschijnlijk is dat het minimale.”

George Russell, die achter Perez en Alonso aansluit op P3, houdt ook rekening met Verstappen. “Ik denk dat we zeker voor het podium kunnen vechten. Aston Martin en Ferrari zijn misschien één of twee tienden sneller dan wij, maar we staan ook voor een auto van hen. Er is dus geen reden waarom we niet voor het podium zouden kunnen vechten”, zegt de Brit. “Ik denk dat Max vrij comfortabel naar voren zal komen, tenzij er een incident of oponthoud is.”

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff zou niet verbaasd zijn als Verstappen na de race op de hoogste trede van het podium van het Jeddah Corniche Circuit mag plaatsnemen. “Ik denk dat hij zoveel snelheid heeft, dat hij nog min of meer een seconde achter de hand heeft”, vreest de Oostenrijker, als hij een vraag krijgt over de winstkansen van Verstappen. “Ik denk dat hij ertoe in staat is. Het gaat over vijftig ronden. Dus vijftig seconden. We hebben het in het verleden ook van Lewis Hamilton gezien.”

Video: F1-update na de kwalificatie in Jeddah