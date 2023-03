Er stond in de eerste twee races van het seizoen geen maat op de Red Bull RB19 van Max Verstappen en Sergio Perez. Waar Verstappen in Bahrein domineerde, ging Perez er in Saudi-Arabië met de zege vandoor. Het lijkt vooralsnog op een onderlinge strijd bij Red Bull uit te lopen terwijl de concurrentie weet wat het te doen heeft: vooruitgang boeken om het Red Bull lastig te maken.

Met de ruime voorsprong die Red Bull heeft, lijkt dat echter nog verre toekomstmuziek. Voor nu zit er voor de teams, en de fans, niets anders op dan toe te kijken hoe het Oostenrijkse team domineert. Maar daar zijn de teams niet zo mee bezig. Zij richten zich meer op de uitdaging om Red Bull in te halen.

Zo ook Mercedes-teambaas Toto Wolff. "Wij hebben ook jaren gehad waarin wij net zo sterk waren. Maar deze sport is een meritocratie, zelfs al is het niet geweldig voor de show dat dezelfde jongens steeds winnen. Dat is dan omdat zij hun huiswerk goed hebben gedaan, en wij niet. We hopen allemaal op een goed entertainmentgehalte. Het is onze plicht om ze, met alles wat we hebben, in te halen en het gevecht met deze jongens aan te gaan."

Voor Wolff klinken de kritische geluiden over dominantie bekend. De Oostenrijker stond aan het roer toen hij met Mercedes acht jaar op rij de constructeurstitel veroverde terwijl de coureurstitel van 2014 tot en met 2020 altijd naar een Mercedes-coureur ging. Het is volgens hem niet ideaal dat er sprake van dominantie is, maar dat benadrukt dat de Formule 1 een sportieve competitie is. "Ik herinner me zulke geluiden in 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020", zegt Wolff. "Wat deze sport zo bijzonder maakt, is dat je hard moet werken om te winnen. En dan verdien je het ook. Natuurlijk doe je er alles aan om terug te slaan en we zullen kijken welke zwakheden zij mogelijk hebben. Entertainment volgt de sport. Dat is misschien niet gunstig vanuit het commerciële vlak, maar dat maakt de Formule 1 zo speciaal."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Uitdagen

Ferrari-coureur Carlos Sainz zegt niet te snappen waarom mensen boos worden als een team domineert, aangezien dit alleen maar laat zien dat dat team uitzonderlijk werk heeft geleverd. "Ik ben er nooit een fan van geweest dat men zich zorgen maakt als één team domineert. Als dat het geval is, dan hebben ze gewoon heel goed werk geleverd. Dan verdienen ze dat. Ik bedoel, natuurlijk had ik gewild dat wij het waren. Dan zou ik echt boos worden als mensen zich er zorgen om maken dat wij de Formule 1 domineren."

"Helaas draait het in deze sport meer om de auto dan om de coureur", voegt Sainz toe. "We weten dat dat een groter verschil maakt, al heeft Red Bull zoals gebruikelijk een zeer sterke rijdersline-up. Als een auto echt goed is, dan kunnen de andere coureurs niet veel doen om in het gevecht te blijven. Dat is de aard van de Formule 1. We hebben dit in het verleden al gezien, het is niks nieuws", aldus de Spanjaard.

McLaren-teambaas Andrea Stella stelt dat Red Bulls voorsprong simpelweg betekent dat de rest beter haar best moet doen. "Het is niet verbazingwekkend", zegt de Italiaan. "Dit is gewoon het resultaat van een team dat een voordeel heeft op het gebied van kennis en het omzetten van die kennis in prestaties. Dus petje af voor Red Bull. Als je naar de auto kijkt, zie je het raffinement. Dus ik denk dat ze hun succes verdienen. Het is aan ons om het beter te doen en hen uit te dagen."