Williams optimistisch over vinden van nieuwe titelsponsor

Williams maakte vrijdag onverwacht bekend dat de overeenkomst met titelsponsor ROKiT, die eigenlijk tot eind 2023 zou doorlopen, met onmiddellijke ingang verscheurd wordt. Vorig jaar werd die overeenkomst juist nog met twee jaar verlengd. In gesprek met geselecteerde media wilde plaatsvervangend teambaas Claire Williams niet ingaan op de redenen achter de scheiding, maar maakte wel duidelijk dat Williams de contractuele verplichtingen jegens niet gebroken heeft. “Ik kan niet in detail treden rond alle ins en outs. Wat ik kan zeggen is dat wij al onze contractuele verplichtingen ten opzichte van ROKiT nagekomen zijn.”

Ondanks het onverwachte vertrek van ROKiT, wat op korte termijn een klap is voor het team, is Williams optimistisch dat er een vervangende titelsponsor gevonden kan worden. Ze gelooft dat de recent gestarte samenwerking met sport- en entertainmentagentschap 1920 Worldwide, die afgesloten werd om te helpen met de ontwikkeling van het commerciële programma van het team, een belangrijke rol gaat spelen in het vinden van die sponsor. “Wij hebben sterk het gevoel dat we op een fantastische manier omgaan met onze partners.”

“Daarvoor is door de jaren heen meer dan genoeg bewijs geweest, want veel van Williams’ partners bleven voor de lange termijn bij het team”, vervolgt Williams. “In de afgelopen drie maanden hebben we ook een geheel nieuw proces opgezet rond onze commerciële propositie. We werken samen met een nieuw agentschap en we herontwikkelen de manier waarop we Williams in de markt zetten, daar hebben we enorm veel vertrouwen in. Williams is altijd sterk geweest in het trekken van nieuwe sponsoren richting onze sport en ons team, ik geloof en heb er het volste vertrouwen in dat we daarmee door zullen gaan. Dit is een geweldig merk. Het is een geweldig team. En we zijn bezig met een heel spannend avontuur.”

Het einde van de samenwerking met ROKiT betekent ook dat Williams aan de slag moet met de livery van de FW43. Het Amerikaanse bedrijf stond sinds het begin van de overeenkomst in 2019 groot op de bolides van het in Grove gevestigde team, maar dat gaat dus veranderen. Williams benadrukt dat er op korte termijn een nieuwe kleurstelling gepresenteerd wordt. “Natuurlijk is de livery iets waar we naar moeten kijken als we weer gaan racen, wat hopelijk in juli gebeurt. De F1 heeft 5 juli als richtpunt gemarkeerd. Voordat we naar het circuit afreizen zullen we onze nieuwe livery onthullen.”

Met medewerking van Jonathan Noble