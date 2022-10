Interview: COTA belichaamt succes van F1 in Amerika

Dit weekend is de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of The Americas alweer toe aan de tiende editie. Het is volledig uitverkocht en het weekend is een daverend succes. Miami staat sinds dit jaar op de Formule 1-kalender, waar Las Vegas volgend jaar aan wordt toegevoegd. Het was echter Austin dat het populairder worden van de F1 in Amerika in gang zette, lang voor de Netflix-serie Drive to Survive. Naar verwachting is de editie van 2022 de bestbezochte Grand Prix in Austin ooit.

"Dit wordt verreweg ons grootste evenement", vertelt CEO Bobby Epstein. "Het wordt nog beter dan de eerste keer. We weten nu namelijk wat we goed doen en we hebben hier nog veel meer zaken aan toegevoegd. De mensen gaan een prachtig weekend tegemoet. Er staan meer tribunes, meer zones voor de fans, meer eetgelegenheden en meer schermen. Het programma is uitgebreid en er is meer entertainment. Ed Sheeran is één van de grootste artiesten op dit moment. We zijn erg blij dat we hem meer dan een jaar geleden hebben geboekt. Onze adviseurs op dat vlak hebben denk ik een goede vooruitziende blik. Het was mijn middelste dochter die zei dat je Ed Sheeran moest nemen! Het beheersen van de grote menigte is waar we het hele jaar aan werken, voor oefenen en ons op voorbereiden. Ik denk dat we dit jaar beter voorbereid zijn dan ooit tevoren."

Het is niet de eerste keer dat COTA mensen moest weigeren, maar de kaartverkoop is nog nooit zo hard gegaan als dit jaar. "Vorig jaar waren we snel uitverkocht, maar niet zo snel", vervolgt Epstein. "In 2021 kenden we een sterk jaar wat dat betreft, maar dit keer was het overweldigend. We hebben rond de tienduizend mensen van algemene toegang naar een plek op de tribunes gekregen. Van mensen met toegang tot het circuit maar zonder specifieke plek op de tribune is het iets lastiger te voorspellen wat ze allemaal gaan doen. Soms komen ze allemaal op dezelfde plek terecht en hebben ze het gevoel dat het daar superdruk is. Iets dat we hebben geleerd, is dat ze op plekken komen waar een groot tv-scherm aanwezig is. En dus hebben we overal meer schermen geplaatst. In het infield hebben we een heel dorp neergezet. We hebben een winkelcentrum en een plek waar beroemde Hollywood-stuntauto’s te zien zijn. Op een ander punt staan historische Ferrari’s. We blijven uitbreiden.”

Wat het evenement niet heeft, is een titelgevecht. Max Verstappen verzekerde zich twee weken geleden in Japan immers al van titelprolongatie. Daar maakt Epstein zich niet druk om. “Mensen kopen geen kaartje op basis van een eventuele beslissing in het kampioenschap. Het is een mooie bonus als je dat krijgt en hebben we ook wel eens meegemaakt”, refereert Epstein aan de titels die Lewis Hamilton in 2015 en 2019 veiligstelde op zijn circuit. “Maar iedereen die een kaartje koopt voor Silverstone of Australië is daar om een mooi gevecht te zien, niet voor een beslissing in het kampioenschap. En ik denk dat je hier een mooi gevecht gaat zien, want dit circuit is geschikt voor geweldige races.”

Epstein maakt zich evenmin druk over de komst van meer races in zijn regio. In de eerste jaren van het evenement kwamen er altijd veel Mexicaanse fans naar Austin, maar dat is door de terugkeer van de Grand Prix van Mexico in 2015 minder geworden. Sinds dit jaar racet de F1 ook in Miami, terwijl de klasse volgend jaar eveneens naar Las Vegas gaat. Laatstgenoemde race vindt nota bene in dezelfde periode plaats als Austin. Epstein vindt het allemaal prima. “Miami zorgt in het voorjaar voor meer publiciteit over de F1, waar het in het verleden over het algemeen stil was in de VS. Voor de sport is het denk ik heel positief”, aldus Epstein. “Ik sta te popelen om naar de race in Las Vegas te gaan. Het wordt prachtig en zo anders dan die van ons. Het spreekt misschien twee verschillende doelgroepen aan, al zal er ook een grote overlap zijn. Desondanks worden beide races uniek.”

De Grand Prix in Las Vegas krijgt een eigen karakter, benadrukt Epstein. “Bij Las Vegas is de stad natuurlijk een groot deel van de attractie, terwijl dat hier geldt voor het circuit en het festival. Voor je ticket krijg je veertig uur aan entertainment. Dat is heel anders in vergelijking met het programma dat je in Vegas te zien zal krijgen. Daar draait het om Vegas, met de F1-race als hoogtepunt van het weekend. Volgens mij hebben zij geen races in het voorprogramma. Waarschijnlijk ga je rond 22.00 uur naar je stoeltje, de race kijken en daarna terug naar de casino’s. Het is alsof je naar het theater gaat.”

Bobby Epstein, US GP Promoter op de grid met de trofee Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Gezien het groeiende aantal F1-fans in de Verenigde Staten, is drie races in het land volgens Epstein lang vol te houden. “Wat zo geweldig is, is dat het niet zozeer is opgepikt door het traditionele publiek uit het laatste decennium, maar door mensen die het waarschijnlijk in de jaren zestig en zeventig ook al volgden. Daarnaast zien we dat de jongere mensen de sport met passie leren kennen en omarmen. Men zegt dat de VS meer races heeft dan elk ander land, kunnen ze dat wel aan? De basis en het aantal inwoners van de Verenigde Staten in vergelijking met Europa geven nog steeds aan dat als onze fanschare groeit - en daar is nog ruimte voor - het aantal races gemakkelijk volgehouden kan worden.”

Is er zelfs ruimte voor een vierde race? “Zolang de taart blijft groeien, dan zou een vierde race zeker kunnen. Ik wil alleen niet dat onze taartpunt kleiner wordt”, vervolgt Epstein. Drive to Survive speelt een belangrijke rol in de groei van het aantal F1-fans in Amerika, maar Epstein geeft terecht aan dat Austin al voor de komst van de serie goed bezig was. “Ik denk dat wij op eigen benen staan en dat we traditie hebben. Traditie kan je niet kopen. Mensen maken het onderdeel van hun jaarlijkse agenda. Er zijn elk weekend veel paardenraces, maar slechts enkele mensen willen daar per se bij zijn. Ik denk echter dat wij een must zijn geworden, iets dat je niet wil missen. Als je wat historie en traditie hebt opgebouwd en de juiste dingen blijft doen, dan ben je moeilijker te verslaan. Ik denk dat de populariteit van de F1 alleen maar helpt, maar het komt voor ons niet alleen door Netflix.”

Een Amerikaanse F1-coureur is de volgende stap voor het land. Colton Herta was in beeld bij AlphaTauri, maar greep mis vanwege het niet hebben van een superlicentie en zag het stoeltje naar Nyck de Vries gaan. Logan Sargeant, die al in actie kwam tijdens de eerste vrije training in Austin, staat daarentegen op pole-position voor het zitje naast Alexander Albon bij Williams. Ook Sargeant heeft op dit moment geen superlicentie, maar daarop maakt hij wel een goede kans als er geen gekke dingen gebeuren in het Formule 2-slotweekend in Abu Dhabi. “Ik ben teleurgesteld voor Herta, maar als Logan wel succesvol is, dan komen we daar wel overheen”, vertelt Epstein. “Het is geweldig om Logan er hier bij te hebben en zelfs nog beter als hij begint te winnen. Want dat is denk ik de volgende stap voor de VS. Als je van drie races wil uitbreiden naar vijf, dan is dat zeker mogelijk als je een brede aantrekkingskracht hebt met een herkenbare Amerikaanse coureur.’

Alle F1-circuits, zelfs de traditionele banen in Europa, worden aangemoedigd om zich te blijven verbeteren. Op COTA zit men in elk geval niet stil: de werkzaamheden aan een groot pretpark naast het circuit zijn al begonnen - die plannen liggen op het bureau in het kantoor van Epstein. Het is een spectaculair idee en waarschijnlijk ook veel goedkoper dan iets vanaf nul opbouwen, kijkend naar de infrastructuur die door het circuit al beschikbaar is. Met het pretpark kunnen er gedurende het hele jaar inkomsten worden gegenereerd.

“Onze grootste achtbaan krijgt de naam ‘Circuit Breaker’ en is van Nederlandse makelij. Hun werknaam op al het papierwerk is ‘The Max’”, lacht Epstein. “We hebben meer geïnvesteerd in de infrastructuur en het entertainment. Ik denk dat de concurrentie geweldig is voor de fans. Met de dingen die we door het jaar heen doen, kunnen we de zaken los van de F1 duurzaam maken. Ik denk dat we dat tot een paar jaar geleden niet hadden gekund, omdat we toen waarschijnlijk geen zaak hadden die gedurende het hele jaar winstgevend zou zijn. Nu kunnen we dat denk ik wel, los van de F1. Nu maakt de F1 het gewoon af.”

