Voorafgaand aan de Grand Prix van Abu Dhabi stonden Christian Horner en Lewis Hamilton ineens in de schijnwerpers om een reden die velen in de paddock niet zagen aankomen: verhalen over een potentiële kans van Hamilton bij Red Bull Racing. De teambaas heeft tijdens een kranteninterview laten weten dat er meermaals contact is geweest tussen Hamilton en Red Bull, waarvan het meest recente voorbeeld zelfs van dit jaar zou dateren. Horner gaf aan dat het 'kamp Hamilton' contact heeft opgenomen met de kampioensformatie, al spreekt de zevenvoudig wereldkampioen dat zelf tegen.

"Het is bijzonder hoe groot dit verhaal is geworden, met dank aan The Daily Mail die nogal hebben uitgepakt met dit item...", lacht Horner tijdens de persconferentie voor teambazen in Abu Dhabi. "Het is nu vooral een kwestie van 'hij zei dit en hij zei dat'. Maar het is volslagen normaal dat coureurs, afgevaardigden van coureurs of ouders van coureurs verschillende gesprekken voeren tijdens een seizoen. We hebben geen serieuze gesprekken gehad omdat we geen zitje beschikbaar hadden. Maar ik ken Anthony Hamilton al vele jaren, hij is een goede man en een trotse racevader."

Nam vader van Horner contact op met Red Bull?

Horner zinspeelt er dan ook op dat hij is benaderd door de vader van Hamilton: "Je weet nooit precies wie wie vertegenwoordigt, maar als ze dezelfde achternamen hebben, dan zou je toch denken dat ze aardig close zijn... Maar behalve wat beleefdheden uitwisselen is er niet specifiek gevraagd 'kan ik volgend jaar voor Red Bull rijden?', tenzij Anthony zelf graag voor Red Bull wil rijden!", zegt Horner met een lach tegen onder meer Motorsport.com. De Brit benadrukt nogmaals dat er niet al te veel achter moet worden gezocht. "Het is zeker niet ongebruikelijk. Zoals je jezelf wel kunt voorstellen, horen we van veel verschillende coureurs gedurende een jaar."

Gevraagd of de uitspraken van Horner vreemd overkomen op Mercedes, vervolgt de Red Bull-teambaas. "Nee, dat denk ik niet. Hij is de succesvolste coureur aller tijden en heeft al twee jaar geen Grand Prix meer gewonnen. Je hoeft geen geleerde te zijn om te weten dat er dan vragen worden gesteld bij andere teams in de paddock. Ik betwijfel ook ten zeerste dat ik als enige een verzoek heb ontvangen. Ik weet natuurlijk niet wat de dynamiek in een andere relatie is, maar het is onvermijdelijk dat dergelijke vragen worden gesteld." Horner is dan ook vooral van mening dat het verhaal is opgeblazen. "Veel meer valt er ook niet over te zeggen. Er is vooral heel veel gemaakt van iets onschuldigs."