Lewis Hamilton, die dit jaar voor de achtste keer wereldkampioen kan worden, liet afgelopen woensdag weten dat hij het tot dusver goed gedaan heeft door nog niet met Max Verstappen in aanraking te komen op de baan, ondanks dat het een paar keer heel close is geweest tussen de twee. Ook stelde de regerend wereldkampioen dat de Nederlander mogelijk het gevoel heeft dat hij iets te bewijzen heeft.

"Lewis houdt daar wel van, van al die onzin", reageerde Red Bull-teambaas Christian Horner tegenover Sky Sports F1 op de opmerkingen van Hamilton in de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco. "Laat hem maar lekker. Het feit dat Lewis het nodig vindt om dat te zeggen, betekent dat Max waarschijnlijk een beetje onder zijn huid aan het kruipen is."

"Dat is geweldig, dat is onderdeel van de sport", aldus Horner over het mentale aspect van de strijd. De Brit lijkt wel verbaasd dat Hamilton nu al met dergelijke uitspraken komt. "We zitten nog maar aan het begin van het kampioenschap, we zijn nog niet eens halverwege. Denk je eens in hoe de situatie is als ze een paar races voor het einde nog steeds zo dicht bij elkaar zitten."

Hamilton werd gevraagd naar een mogelijke crash met Verstappen naar aanleiding van een opmerking die McLaren-baas Zak Brown begin deze week maakte. De Amerikaan noemde het slechts een kwestie van tijd eer het een keer misgaat. Horner: "Ik denk dat Zak dat maar al te graag zou zien, zodat hij daarvan kan profiteren. Je hebt gewoon twee kerels die hard tegen elkaar aan het racen zijn. Volgens mijn berekeningen heeft Max Lewis dit jaar al drie keer ingehaald in een race, terwijl Lewis maar een keer langs Max is gegaan. Naarmate het seizoen vordert, nemen de spanningen alleen maar toe en wordt de druk alleen maar groter. Ik geloof niet dat een van beide coureurs de intentie heeft om met de ander te botsen. De gevechten die we tot dusver voorgeschoteld kregen, waren voorbeeldig."

Verstappen zelf vroeg zich af waarom er zoveel aandacht is voor een potentiële crash tussen hem en Hamilton, en er niet meer gesproken wordt over hoe spannend het dit jaar is in de races. "Het is toch niet dat we met elkaar proberen te crashen?", merkte hij gepikeerd op.