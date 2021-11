Horner na uitspraak: “Herziening zou gevaarlijk precedent scheppen”

De FIA maakte uitgerekend tijdens de teambazenpersconferentie in Qatar, waar op dat moment Christian Horner en Toto Wolff zaten, bekend dat het herzieningsverzoek van Mercedes is afgewezen. De stewards nemen het incident tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in de 48e ronde van de Grand Prix op Interlagos niet opnieuw in behandeling. De uitslag staat daarmee vast. Het ‘nieuwe bewijs’ dat Mercedes had aangeleverd, namelijk nieuwe onboardbeelden vanuit de wagen van de Nederlander, was wél relevant, maar niet significant genoeg om de zaak te heropenen.

Horner is blij met de uitspraak, zowel voor zijn team als voor de sport in het geheel: “Als de FIA deze weg zou inslaan, dan wordt elk incident in twijfel getrokken, met bewijs van iPhones van toeschouwers of wat dan ook. Er is altijd wel iets wat als nieuw of relevant of significant bewijs betiteld kan worden. De stewards hebben ter plekke al hun beslissing genomen. Het was een non-issue. Twee rijders knokten hard, remden laat en gingen van de baan. Het hele weekend zagen we in bocht 4 vergelijkbare incidenten. Als je dit terug zou draaien, waar trek je dan de lijn? Ik denk dat het echt een gevaarlijk precedent zou scheppen. Het is de juiste beslissing want anders zou de doos van Pandora geopend worden met heel wat andere incidenten uit die race. Het belangrijkste is dat we ons nu focussen op deze race. Het is een goed circuit en we willen een mooi, clean gevecht. Niet alleen hier, maar ook in Jeddah en Abu Dhabi.”

'Bewijs Mercedes niet significant en relevant'

Red Bull Racing is bekend met de procedure van het herzieningsverzoek. Het team uit Milton Keynes diende na de zware klapper van Verstappen na de touché met Hamilton op Silverstone eenzelfde review in. Ook die werd afgewezen. Horner legt uit wat volgens hem het verschil is: “Wij hebben het na Silverstone ook meegemaakt. We hadden het gevoel dat er omstandigheden en consequenties waren waarnaar gekeken moest worden, zoals het verlies van punten en het afschrijven van een motor. In dit geval was het anders. De sleutelvraag is of het aangeleverde bewijs nieuw en relevant is. Daar kan je over twisten. En was het significant? Absoluut niet. Er zijn genoeg camerabeelden waar de stewards gebruik van konden maken. Het is vooral frustrerend dat het zo lang duurt voordat er een uitspraak is.”

