Horner: Perez fenomenaal, vreselijk weekend voor Verstappen

De overwinning in Singapore is zijn tweede zege van het seizoen, na eerder dit jaar de Grand Prix van Monaco te hebben gewonnen. In het kampioenschap staat Sergio Perez nog steeds derde achter Max Verstappen en Charles Leclerc, maar het verschil met de Monegask bedraagt nu nog maar twee punten.

“Hij was fenomenaal”, blikt Christian Horner tegenover onder andere Motorsport.com terug op het optreden van Perez in Singapore. “Hij versloeg Charles bij de start, waarna een lastige stint op de intermediates volgde, waarbij het zaak was om niet te veel van ze te vragen. Niettemin wist hij een klein gaatje te slaan en vervolgens hield hij het heft in handen tijdens een safety car en Virtual Safety Car.” Horner prijst Perez ook voor hoe hij het in de slotfase heeft gedaan. “Door de safety car kwam het veld weer bij elkaar. Maar hij hield het hoofd koel en leverde goed werk op de slicks. Er waren nog wel een paar spannende momenten voor hem, doordat Charles alles gaf toen hij binnen DRS-afstand zat. Maar nadat Charles een foutje had gemaakt en buiten DRS-afstand was beland, kreeg Checo de kans om in een ritme te komen en zijn voorsprong uit te bouwen. Het was een briljante race van hem. Op zaterdag zat hij maar twee honderdsten van de pole af en op zondag controleerde hij de race. Hij verdient alle lof.”

Perez moest na afloop van de race nog een tijdstraf van vijf seconden incasseren, omdat hij tot twee keer toe een gat van meer dan tien wagenlengtes had laten vallen achter de safety car. Horner liet voor de uitspraak van de stewards weten dat hij geen straf verwachtte voor de coureur uit Guadalajara. “Het zou me erg verbazen”, zei hij. “Er zijn zoveel voorbeelden van momenten te vinden waarop we het veld in elkaar en uit elkaar zien schuiven, waaronder in het recente verleden. En je ziet het zelfs tijdens formatieronden gebeuren. Bovendien was er een verzachtende omstandigheid, want de safety car reed zó langzaam, terwijl ze bijna allemaal op slicks onderweg waren na een ronde of dertig op intermediates te hebben gereden. Checo zat schreeuwend in de auto. Hij werd als leider als eerste opgepikt door de safety car, dus hij had helemaal nog geen temperatuur in zijn banden. Het zou me enorm verbazen als hier nog iets achter weg zou komen.”

De overwinning van Perez komt na een periode waarin de Mexicaan meer moeite had om de RB18 naar zijn zin afgesteld te krijgen. Op de vraag van Motorsport.com of Perez op dat vlak een stap heeft gemaakt in Singapore, antwoordt Horner: “Op de eerste plaats doet Perez het altijd goed op stratencircuits en als het dan ook nog glad is, heeft hij het helemaal naar zijn zin. Maar het klopt dat we hard met hem hebben gewerkt aan de set-up. Hopelijk geeft deze overwinning hem vertrouwen voor de rest van het seizoen.”

Afschuwelijk

Voor Max Verstappen, die in Singapore zijn eerste kans had om zijn tweede wereldtitel binnen te halen, zat er om uiteenlopende redenen niet meer in dan de zevende plaats. “Max had een afschuwelijk weekend”, aldus Horner. “Door wat er op zaterdag gebeurd was, moest hij op zondag verder naar achteren starten. En doordat de anti-stall in werking trad bij de start viel hij nog verder terug naar achteren. Hij bleef vervolgens uit de problemen tijdens de eerste ronde, waarna hij zich een weg naar voren begon te banen.”

Na een mislukte inhaalactie op Lando Norris moest Verstappen weer helemaal opnieuw beginnen. Horner: “Helaas had hij een moment na de herstart doordat zijn banden nog niet op temperatuur waren. Hij blokkeerde en remde een enorme vlakke plek op een van zijn banden, waardoor hij terug moest naar de pits.” Horner vindt dat Verstappen zich daarna goed heeft gerevancheerd. “Hij ging op zachte banden terug naar buiten, waarna hij op indrukwekkende wijze door het achterveld weer naar voren kwam om uiteindelijk nog Lewis en Sebastian voorbij te gaan tijdens de laatste ronde van de race.”

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Singapore