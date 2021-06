Horner: "Ze zien ons duidelijk als een bedreiging"

Red Bull heeft met de RB16B dit seizoen dan eindelijk een auto gemaakt die echt lijkt te kunnen concurreren met de voorheen oppermachtige wagens van Mercedes. Dat ligt deels aan de inspanningen van motorleverancier Honda, maar het team van Max Verstappen en Sergio Perez lijkt ook optimaal te hebben geprofiteerd van de wijzigingen die de teams afgelopen winter aan de auto’s hebben moeten doorvoeren. Met name de achterkant en de vloer moesten worden aangepast en dat lijkt voordelig te hebben uitgepakt voor de auto’s met een hoge rake, zoals de RB16B.

Lijkt, want Christian Horner waagt – in gesprek met Auto, Motor und Sport – te betwijfelen of dat wel echt zo is. “Ik denk dat het een handig excuus is voor de teams die zeggen dat het zo is. Niemand heeft daar echt bewijs van. We hebben onze auto goed aangepast aan deze regels. Maar Mercedes heeft nog steeds een auto die races wint. Zij hebben meer pole-positions dan wij. Het is nog steeds het team dat je eerst moet verslaan.”

Die onderlinge strijd beperkt zich niet alleen tot het circuit. Zo heeft Mercedes grote bezwaren tegen de flexibele achtervleugel die Red Bull gebruikt en waar in de ogen van het team uit Brackley een luchtje aan zit. Vanaf komend weekend gaat de FIA strenger controleren op de flexibiliteit van die vleugel. Of dat invloed zal hebben op de prestaties van de RB16B is nog onduidelijk, maar Horner is blij met de aandacht van het kampioensteam. “Het is een deel van het spel en een compliment. We zijn vereerd dat ze zo geïnteresseerd zijn in onze achtervleugels, onze pitstops en onze procedures. Ze zien ons duidelijk als een bedreiging. Misschien helpt ons dat. Als je zoveel tijd en energie besteedt aan het kijken naar anderen, verlies je hopelijk de aandacht voor je eigen problemen.”

Discussie over budgetplafond

Het ontwikkelen van die nieuwe achtervleugel heeft Red Bull afgelopen winter een half miljoen dollar gekost. Voor Formule 1-begrippen relatief weinig geld, maar wel weer een hap uit het toch al beperkte budget. Het brengt het gesprek op een ander onderwerp, namelijk: wat valt er eigenlijk onder het budgetplafond dat dit jaar is ingevoerd? Volgens Horner is dat nog steeds niet helemaal duidelijk en wordt er achter de schermen nog steeds over gesteggeld. “Het is een grote uitdaging, vooral voor de grote teams, en daar reken ik McLaren en Alpine ook toe. Zelfs Red Bulls zusterteam] Alpha Tauri komt aan het plafond omdat ze gekort worden op de onderdelen die ze van ons krijgen. Maar waar het op neerkomt is dat het een gezonde zet is voor de sport, zelfs als sommige zaken onlogisch zijn. Bijvoorbeeld over wat meetelt voor het plafond en wat niet. Er is een discussie gaande over de vraag of een sportschool er deel van uitmaakt. Ik denk dat het nog twee jaar zal duren om het eens te worden over alle details en alles geruisloos te laten verlopen.”