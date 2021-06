FIA komt met extra update over flexi-wings in GP Azerbeidzjan

In Baku zijn de flexi-wings andermaal en ook zoals verwacht onderwerp van gesprek. Onder meer Mercedes vreest dat teams met een flexibele achtervleugel enorm profiteren dankzij de unieke lay-out van het stratencircuit. Het team van Toto Wolff dreigt nog altijd met een protest bij de stewards, al heeft de FIA al een kleine stap gezet om dat te voorkomen. Zo hebben alle teams afgelopen week een update van de technische richtlijn ontvangen.

Daarin valt te lezen dat de keiharde aanpassingen nog altijd vanaf 15 juni ingaan, vanaf de Franse GP dus. Maar er valt eveneens te lezen dat teams dit weekend al wel moeten rijden met extra markeerpunten op de achtervleugel. Dit stelt de FIA in staat om de onboardbeelden beter te analyseren. Men kan beelden uit langzame bochten vergelijken met het lange rechte stuk en per team bekijken in hoeverre de vleugel doorbuigt om de luchtweerstand te verminderen.

Het lijkt met name om in kaart te brengen of er sprake is van 'excessief doorbuigen' of niet, al ziet McLaren-teambaas Andreas Seidl - een medestander van Wolff in deze - ook kans om in te grijpen als het uit de hand loopt. "Dit geeft de FIA in ieder geval meer kans om te kijken wat er nou eigenlijk gebeurt. En als je naar de technische richtlijn kijkt, dan lijkt me duidelijk dat Nicolas [Tombazis] kan aantonen dat een auto niet voldoet aan artikel 3.8 van het reglement bij excessief doorbuigen." Dat laatste geeft volgens Seidl mogelijkheden om onder meer Red Bull en Ferrari op het matje te roepen, al zal dat in de praktijk nog niet zo makkelijk zijn. Die auto's hebben de scrutineering, met de tests die momenteel nog gelden, immers doorstaan.

Wellicht hoopt de FIA met deze zet vooral een protest van Mercedes voor te zijn. De internationale autosportfederatie laat immers zien de zaak ook in Azerbeidzjan alvast te monitoren, hetgeen cruciaal is voor de equipe van Wolff. Mercedes heeft al meermaals gedreigd met een protest bij de stewards van dienst en, als dat niet genoeg blijkt, met een gang naar het International Court of Appeal van de FIA. "Maar in dat geval wordt het wel heel rommelig en dat moet de FIA niet willen", waarschuwde de Oostenrijkse teambaas voor dit weekend alvast.

