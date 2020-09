Horner zint op revanche in Mugello na beroerd weekend op Monza

Dat het Autodromo Nazionale di Monza geen geliefd jachtterrein voor Red Bull Racing is gebleken in de voorbije jaren, is alom bekend. Desondanks lagen de verwachtingen wel hoger dan de sof waar het voorbije weekend op is uitgedraaid voor de energiedrankengigant. Red Bull verliet Monza zonder punten en dat steekt bij teambaas Horner. "Het lastige weekend van ons kreeg een vervolg in de race", opende de Britse teambaas met gevoel voor understatement.

"Max viel terug bij de start en kwam daarna in een soort van DRS-trein terecht. Het is haast onmogelijk om daar op dit circuit nog uit te komen", gaat Horner in op de malaise van Max Verstappen in Italië. "Na die herstart kreeg Max te maken met een motorprobleem en dat konden we helaas niet verhelpen. Het leidde tot een uitvalbeurt in de dertigste ronde."

Om de rampspoed - net als bij Ferrari - compleet te maken, verging het teammaat Alexander Albon niet veel beter op Monza. Sterker nog: ook hij bleef puntloos. "Alex liep op zijn beurt schade op in de eerste bocht en kreeg daar ook nog eens een tijdstraf voor toegekend, hetgeen wellicht wel wat zwaar was. Hierdoor moest hij bij de herstart achteraan beginnen", legt Horner uit. "Bij dat contact zo vroeg in de race liep hij ook significante schade aan de vloer op. Hij verloor daardoor de hele race een seconde per ronde, met P15 tot gevolg."

Het gevolg daarvan was weer dat er bitter weinig te lachen viel na afloop in het kamp van Red Bull. De sessie met de schrijvende pers werd zelfs geschrapt en de conclusie van het weekend laat zich raden: het was simpelweg ver onder de maat. Of zoals Horner het zelf omschrijft. "Dit was zeker niet ons beste weekend, al zullen we de koppen bij elkaar steken en keihard werken om in Mugello weer te staan waar we horen te staan." Horner neemt nog wel de moeite om het zusterteam lof toe te zwaaien. "Ik wil iedereen van AlphaTauri feliciteren, vooral Franz [Tost], Pierre [Gasly] en de mannen van Honda die iets fantastisch hebben gepresteerd door op Monza te winnen."