Rampzalig weekend Ferrari: "Misschien maar beter zo zonder fans"

Dat Ferrari in 2020 worstelt met een inferieure auto en is veroordeeld tot een strijd in de middenmoot is inmiddels algemeen bekend. De Grand Prix van Italië leverde echter een nieuw dieptepunt op. Beide coureurs moesten de strijd vroegtijdig staken op de hogesnelheidstempel: Sebastian Vettel moest forfait geven vanwege kapotte remmen, Charles Leclerc beleefde op zijn beurt een zware klap bij het uitkomen van de Parabolica. "Ik verloor de auto gewoon. Het was volledig mijn eigen fout. De race was sowieso enorm lastig, ik worstelde ook al behoorlijk met de banden in mijn eerste stint", blikt Leclerc teleurgesteld terug. Fysiek is de Monegask in orde en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. "Ja, fysiek ben ik wel oké al zal het morgen hier en daar nog wel pijn doen."

Teamgenoot Vettel verging het zoals gezegd niet veel beter. "Of dit onze ergste nachtmerrie is? Ja, het is momenteel heel lastig voor het hele team. Maar we zitten nou eenmaal in deze positie en moeten er alles aan doen om het seizoen nog zo waardig mogelijk te eindigen. Het is wat het is en ik zou ook liever in een andere situatie zitten, maar we proberen met opgeheven hoofd verder te gaan." Op Monza is dat allerminst gelukt, het schaamrood staat eerder op de kaken - weet ook Vettel. "Het was misschien ook maar beter zo zonder fans erbij", verzucht de Duitser. Volgende week zullen die fans er overigens wel in beperkte getale zijn, tijdens de duizendste F1-race van Ferrari op Mugello. "Nou, we kunnen in ieder geval niet al teveel verwachten, iedereen ziet wel waar we staan. Misschien ligt Mugello ons wel iets beter, maar dat betekent zeker niet dat we voor het podium meedoen. De verwachtingen liggen zeer laag, als we een probleemloos weekend hebben dan is dat al heel wat."

Ook teambaas Mattia Binotto kan na deze zeperd weinig anders doen dan de wonden likken. "Dit is het slechts mogelijke einde van een toch al zeer lastig weekend. Het niet finishen van de race is nog beroerder dan een slechte prestatie. Vooral voor Seb, die op moest geven door een betrouwbaarheidsprobleem. Het is op dit moment moeilijk om vooruit te kijken, maar we moeten hier toch maar van leren en zorgen dat we het in de toekomst beter doen", laat hij aan Sky Sports F1 weten. "We wisten op voorhand dat Spa en Monza lastig voor ons zouden worden, dat zouden de zwaarste races van het seizoen worden. Hopelijk worden de komende wedstrijden wat beter, al zijn de prestaties van onze huidige auto gewoonweg niet zoals gehoopt. Maar goed: juist nu is het belangrijk om vooruit te kijken en hard te blijven werken."