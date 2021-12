Horner duidelijk: "Pole-position gaat hem sowieso niet worden"

Bij teambaas Horner is er voorlopig nog geen reden tot paniek. Volgens de Brit is het tempo op de langere afstanden al goed, maar mag er nog gesleuteld worden aan de short runs. "Diverse knelpunten moeten nog worden aangepakt", vertelt Horner aan het Britse Sky Sports. "Het wordt nog een lange avond. Helemaal in Milton Keynes. De langere runs zagen er [vanaf de start] prima uit, maar de balans in de korte runs zijn nog voor verbetering vatbaar." Hamilton deelde in de tweede training een tik uit door een sterke eerste tijd te noteren, Alpine-rijder Esteban Ocon volgde op plek twee. Daarachter kwamen Mercedes-coureur Valtteri Bottas en Verstappen. Horner denkt te weten waar de Duitse formatie sterker is: "Ze zien er competitief uit. Helemaal in de eerste twee sectoren. In sector drie lopen we weer iets op ze in, maar ik denk dat de schade voornamelijk wordt aangericht in de eerste twee delen [van het circuit]. We hebben nog 23 uur om een betere balans te vinden." De Red Bull-teambaas verwacht overigens geen pole voor het team: "Die is buiten bereik voor ons."

Strategisch moet erbij de teams ook nog het een en ander verzonnen worden, maar de kans dat de race een tweestopper wordt is vrij groot. "Door de aanpassingen aan het circuit gaat de slijtage aan de banden een belangrijke rol spelen. De hoeveelheid linkerbochten geven het rubber flink wat te verduren. Het is fifty fifty als je naar kijkt. Het gaat spannend worden welke strategie het beste werkt."

Mercedes steekt naar alle waarschijnlijkheid zaterdag de 'raketmotor' in de W12 van Hamilton. Horner is zich hiervan bewust. "Die motor geeft ze al een significant voordeel op basis van vermogen. Wij moeten onze snelle rondetijd op een andere manier zien te krijgen. We gaan hier uiteraard ons best voor doen in de kwalificatie." En wellicht gaat Red Bull-coureur Sergio Perez daar een rol in spelen. "Hij kent zijn taak dit weekend", vervolgt de Brit. "De focus voor hem ligt op zijn teamgenoot. Hij is overigens het hele jaar al een goede teamspeler en hij gaat er alles aan doen om Verstappen te helpen. Om te beginnen moet hij daarvoor een goede kwalificatie draaien."