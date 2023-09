Max Verstappen en Red Bull Racing zijn op dit moment in de vorm van hun leven. De Nederlander was zondag de allerbeste in Italië en pakte daarmee zijn tiende zege op rij. Dit houdt in dat het oude Formule 1-record van Sebastian Vettel, de Duitser won in 2013 negen keer achter elkaar, definitief is verbroken. Verstappens werkgever tekende voor de veertiende overwinning van 2023 en dat in de veertiende Grand Prix van het jaar. De prijzenkast in Milton Keynes begint steeds verder uit te puilen. Is er een nieuwe kast nodig? "Ja, maar dat is een luxeprobleem. Ik hou niet van lege kasten. Er is al een andere kast besteld en gevuld. We zien het eind dit jaar wel weer", zegt teambaas Christian Horner daarover.

Red Bull won met Verstappen niet alleen in Italië, Sergio Perez maakte er met zijn tweede plek een dubbelzege van. Kort na de finish kregen beide Red Bull-coureurs de opdracht om in formatie naar de pits te rijden, iets dat Mercedes in het verleden ook deed in Ferrari-land. "Dat was speciaal om te zien", gaat Horner verder. "Ik vroeg beide rijders om in formatie te rijden, aangezien de stier het steigerende paard in Italië versloeg. Als Dietrich Mateschitz (wijlen Red Bull-oprichter) naar beneden had gekeken, dan had hij er ongetwijfeld van genoten."

Het F1-seizoen loopt voorlopig op rolletjes voor het Oostenrijkse team, iets wat motiverend werkt voor alle personeelsleden. "We schrijven geschiedenis", gaat Horner verder. "Die kans krijg je niet vaak. Als team zijn we door verschillende periodes gegaan: de beginjaren, het tijdperk tussen 2010 en 2013 met Sebastian Vettel in de V8-periode. Daarna kwamen zeven lastige jaren, maar we verloren nooit onze focus en ons doel. Om nu weer winnend te zijn, voelt speciaal voor een team dat door lastige periodes is gegaan. Hard werken betaalt zich uit."

Aston Martin was het team dat Red Bull begin dit jaar nog wist uit te dagen, maar uiteindelijk zakte de ploeg uit Silverstone weg. Deze bivakkeert nu op de vierde plek in de WK-stand. Zou Horner Aston Martin adviseren om het huidige seizoen te laten gaan en vol in te zetten op 2024? "Iedereen is nu al wel gericht op auto van volgend jaar, dus dat maakt niet uit." Maakt het nog verschil als je derde of vijfde wordt? "Ja, daar hangt veel geld aan vast. Ik denk niet dat dit in Lawrence's plan zit."

Video: Motorsport.com bespreekt de historische F1-zege van Max Verstappen