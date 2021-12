Horner: Verstappen was tot crash bezig met ronde van het jaar

De kwalificatie tijdens het eerste bezoek van de Formule 1 in Saudi-Arabië draaide uit op een spannende strijd om pole-position tussen Max Verstappen en de coureurs van Mercedes. Lewis Hamilton had met twee minuten te gaan in Q3 de snelste tijd op de klokken gezet waar Valtteri Bottas niet aan wist te komen, maar Verstappen was op dat moment nog bezig met een verbetering. Na twee sectoren was de coureur van Red Bull Racing ruim twee tienden sneller dan Hamilton, maar in de laatste bocht ging het fout. Hij blokkeerde een wieltje en leek de bocht daarna alsnog te halen, tot hij met zijn rechter achterwiel de muur raakte.

Het achterwiel brak daarbij af en dus moest Verstappen genoegen nemen met de derde startpositie. “Eerlijk gezegd leek dat de ronde van het jaar te worden. Dit is enorm zonde”, concludeerde Red Bull-teambaas Christian Horner direct na de kwalificatie bij Sky Sports F1. “Je pakt gewoon de voorkant in de laatste bocht en je probeert het momentum te behouden. Zoals je kan zien op zijn dashboard, was hij bijna 0,4 seconde sneller voor het ingaan van de laatste bocht, maar jammer genoeg hield het asfalt op. Het is wreed, maar laten we hopen dat de versnellingsbak niet beschadigd is. We zullen zien wat we zondag kunnen doen.”

'Alles nog mogelijk in de race'

Na afloop van de kwalificatie wist Horner nog niet te vertellen hoe groot de schade aan de RB16B van Verstappen is. Ook is nog niet duidelijk of de versnellingsbak de klap heeft overleefd. Als dat niet het geval is en de bak vervangen moet worden, komt dat de WK-leider ook nog op een gridstraf van vijf plaatsen te staan. Zonder bakwissel vertrekt Verstappen als derde, maar dat had zonder fout de pole kunnen zijn. “Ik weet zeker dat hij gefrustreerd is. Hij weet hoe goed die ronde was, dus hij moet dat nu achter zich laten”, zei Horner. “Hij staat nog altijd derde op de grid en moet gewoon een goede start maken. Er is nog van alles mogelijk in deze race.”

Vooruitblikkend op de race van zondag verwacht Horner niet dat het een eenvoudige race gaat worden voor Verstappen. “Ik denk dat het hier heel moeilijk wordt om in te halen, dus het gaat om de strategie, wat er gebeurt met safety cars, betrouwbaarheid enzovoort. We gaan het zien, maar op ieder stratencircuit is de gridpositie van belang”, zegt de Brit. Opgeven staat echter niet in het woordenboek van zowel Red Bull als Verstappen. “We blijven vechten. Als hij die ronde had afgemaakt, hadden we nu een heel ander gesprek gevoerd. Hij staat desondanks derde op de grid en de race is nog altijd zondag, de punten worden nog altijd aan het einde van de Grand Prix uitgedeeld. We gaan alles geven. Het is nu niet onze kant op gevallen, maar soms gebeurt dat in de racerij. We blijven vechten en pushen en hij zal zondag sterk terugslaan.”