Horner over incident bij vierde bocht: “Verstappen won er niets mee”

De Nederlander reed na een goede start lange tijd aan de leiding tijdens de Grand Prix van Sao Paulo. Na zijn tweede pitstop kwam hij echter onder vuur te liggen van Lewis Hamilton, die zich vanaf de tiende plek op de grid sterk naar voren had gevochten. Toen de zevenvoudig wereldkampioen in ronde 48 een poging ondernam om Max Verstappen bij de vierde bocht te passeren, probeerde de WK-leider daar een stokje voor te steken door ultralaat in de ankers te gaan. De Limburger ging vervolgens van de baan, waarna ook Hamilton de uitloopstrook op moest om een botsing te voorkomen.

“Het zou erg oneerlijk zijn geweest om daarvoor een straf te geven”, laat Christian Horner weten aan Sky Sports. “Je hebt twee kerels die hard met elkaar in gevecht zijn. Lewis probeerde het aan de buitenkant en Max ging diep, waarna ze beide wijd gingen. Als het andersom was geweest, dan had ik mijn sportief directeur er misschien over laten klagen maar zou ik verder niet de verwachting hebben gehad dat daar nog iets uit voort zou komen.”

Mercedes vond dat er sprake was van ‘leaving the track and gaining an advantage’ en dat Verstappen om die reden een straf moest krijgen. “Een straf waarvoor? Er werd geen voordeel mee behaald en ze kwamen niet met elkaar in aanraking”, werpt Horner tegen. “Naar mijn mening waren beide gewoon hard tegen elkaar aan het racen. Dus ik denk dat de stewards de juiste beslissing hebben genomen. We hebben het er vaak over gehad dat ze de coureurs de ruimte moeten geven om tegen elkaar te racen. Max is iemand die hard racet en Lewis is precies zo. En dan nemen ze het ook nog tegen elkaar op voor het wereldkampioenschap. Dan gaat het er gewoon hard aan toe. Maar volgens mij was het een fair gevecht. Er was geen contact en een paar ronden later ging het duel weer verder.”

Verstappen kon uiteindelijk niet voorkomen dat Hamilton er met de overwinning vandoor ging. De klassementsleider moest in Sao Paulo genoegen nemen met de tweede plaats. “Het is altijd zwaar om niet te winnen nadat je zoveel ronden aan de leiding hebt gelegen. Maar dat laatste was tegen onze verwachting in”, merkt Horner op. “Ik vind dat Max het uitstekend heeft gedaan door Lewis zo lang achter zich te houden. We zagen zaterdag al dat we niet aan de snelheid van die auto konden tippen, dus het ging er vooral om dat we de schade zo beperkt mogelijk zouden houden en daar zijn we volgens mij goed in geslaagd met bijvoorbeeld ook Checo, die aan het einde van de race nog het punt voor de snelste raceronde pakte. Mijn felicitaties aan Lewis en Mercedes, die vandaag heel, heel snel waren. Maar wij hebben ook belangrijke punten gescoord.”