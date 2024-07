Max Verstappen stak zijn frustratie over zowel de auto als de strategie niet onder stoelen of banken tijdens de race op de Hungaroring, waarin hij met Lewis Hamilton om de derde plek vocht maar uiteindelijk vijfde werd na met de Brit in botsing te zijn gekomen. “Het was een hele slechte wedstrijd”, ging de Nederlander na de race op dezelfde voet verder. “Alles ging fout en de strategie was gewoon niet goed. We weten dat je hier heel moeilijk kan inhalen en dat heb ik alleen maar moeten doen tijdens de race. We hebben moeten vechten en daarmee ook nog heel veel tijd verloren. Bij de eerste pitstops werd ik via een undercut ingehaald. Oké, dat gebeurt, maar de tweede keer kwam ik weer achter Hamilton vast te zitten en dan kom je er gewoon niet voorbij. Dus ik snap er helemaal niks van eigenlijk.”

“We probeerden Max een bandenvoordeel te geven en daarmee meer snelheid, maar dat pakte gewoon niet goed voor ons uit”, reageert Red Bull-teambaas Christian Horner bij Sky Sports. “We hebben genoeg om naar te kijken na deze race om te begrijpen wat we beter hadden kunnen doen.” Verstappen klaagde gedurende de race steen en been over de auto. Horner: “We leken wat onderstuur in de auto te hebben. Ik denk dat het feit dat we een plek moesten teruggeven aan Lando, ook een grote rol speelde, want zodra je in de vuile lucht van een andere auto rijdt, heb je daar met name in de middelste sector flink veel last van. Er waren momenten tijdens de tweede helft van de race dat we vrij competitief waren. Maar overall was het frustrerend. We hebben veel te analyseren voor de race van volgende week.”

Op de vraag of Verstappen, ondanks zijn zeer hechte relatie met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase, wat moet kalmeren op de boordradio, antwoordt Horner: “Als een coureur gefrustreerd is, dan hoor je dat helaas terug op de radio. Ik heb niet naar de boordradio’s van McLaren geluisterd, maar ik kan me zo voorstellen dat daar ook het nodige is gezegd.”

Multi 21

Horner ging verder door Oscar Piastri te feliciteren met een ‘verdiende’ overwinning. Even leek het erop dat Lando Norris de leiding niet ging teruggeven aan zijn Australische teamgenoot, ondanks een duidelijke instructie van zijn engineer om dit wel te doen. Het deed de gedachten teruggaan naar de Maleisische Grand Prix van 2013, waarin Sebastian Vettel een teamorder van Red Bull negeerde om achter Mark Webber te blijven rijden: het fameuze Multi 21. “Het is een ongemakkelijke situatie om in te zitten”, weet Horner. “Maar ik begrijp niet waarom ze Oscar niet als eerste naar binnen hebben gehaald voor een pitstop. Ze hebben zichzelf dus gewoon in die positie gebracht.” De uitkomst was dit keer anders dan elf jaar geleden op het circuit van Sepang. ”Het zijn natuurlijk zaken die voor de race besproken worden en uiteindelijk heeft Lando gedaan wat er van hem gevraagd werd.”

Video: Samenvatting van de GP van Hongarije