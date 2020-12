Interview: Schumacher voorlopig vooral bezig met F2-titel

De Duitser – momenteel in Bahrein voor de laatste ronde van het Formule 2-kampioenschap – is uitermate trots op zijn promotie. “Het is natuurlijk een ongelooflijk gevoel. Uiteindelijk besef je het niet meteen en eigenlijk dringt het nog steeds niet voor de volle honderd procent tot me door. Maar ik kijk uit naar de samenwerking met Haas en ik ben blij dat het binnenkort gaat beginnen.”

Na de aankondiging eind oktober dat Romain Grosjean en Kevin Magnussen aan het einde van het seizoen zouden vertrekken bij Haas, werd er al druk gespeculeerd over de komst van Schumacher. Hijzelf kreeg al een week eerder – na de Grand Prix van Rusland – wat meer duidelijkheid over zijn toekomst, maar de definitieve bevestiging bleef ook voor hem lang uit. “Na Sochi kregen we het nieuws dat het er goed uitzag, maar er was nog niets ondertekend. Daarom kwam ik er niet veel eerder dan jullie achter dat ik in de Formule 1 zou gaan rijden. Het is natuurlijk geweldig, het is mijn droom. Dat die nu uitkomt is ongelooflijk.”

Veel tijd om aan zijn nieuwe status van toekomstig Formule 1-coureur te wennen heeft Schumacher niet, voorlopig concentreert hij zich op de titelstrijd in de Formule 2. In dat kampioenschap heeft hij met nog twee races te gaan de beste papieren om de titel in de wacht te slepen en zo met opgeheven hoofd de Formule 1 te betreden. Echt bezig met Haas is hij dus nog niet, zeker niet omdat hij eigenlijk maar weinig contact heeft met de mensen van het Formule 1-team. “Het is dit jaar natuurlijk allemaal een beetje anders dan anders. Vanwege corona zijn er bepaalde regels die je moet volgen en één van die regels is dat er minimaal contact is tussen de Formule 2 en de Formule 1. Ik zal me dit weekend dan ook volledig richten op de Formule 2.”

Dit jaar al debuut in de Formule 1?

Na komend weekend zit het F2-seizoen er echter op en zal Schumacher zich aansluiten bij de bubbel van Haas. Hij zal voor zijn nieuwe werkgever meedoen aan de young driver test, maar mogelijk krijgt hij in Abu Dhabi ook meteen al de gelegenheid om een Formule 1-race te rijden, als invaller voor Grosjean. Die is na zijn ongeluk ontslagen uit het ziekenhuis, maar wordt komend weekend nog vervangen door Pietro Fittipaldi. Of de Fransman fit genoeg is om een week later in Abu Dhabi te starten, is nog niet duidelijk. Teambaas Guenther Steiner wil er ook nog niet op vooruitlopen, zo liet hij woensdag weten. “Ik wil eerst zien waar Romain komende maandag staat. Dat heb ik zo met hem afgesproken. We hebben genoeg coureurs klaar staan, daar maak ik me geen zorgen over. We nemen pas een beslissing als we honderd procent zeker weten dat Romain niet kan rijden.”

Ook als Schumacher dit jaar nog geen wedstrijdervaring zal opdoen is er geen man overboord, aldus de Duitser. Hij concentreert zich volledig op 2021. Het is dan precies dertig jaar geleden dat vader MIchael in de Formule 1 debuteerde. De verwachtingen rond Schumacher junior zijn hoog, maar ook niet heel erg realistisch, zo laat hij weten. “De verwachtingen van velen moeten natuurlijk wat getemperd worden. Ik denk niet dat we volgend jaar om overwinningen gaan strijden, hoewel ik dat natuurlijk graag zou willen. Uiteindelijk is het mijn eerste jaar, ik zal aan dingen moeten wennen, aan de Formule 1. Ik ben blij dat het nu bekend is en dat ik volgend jaar in de Formule 1 kan rijden en er binnenkort mee aan de slag kan.”