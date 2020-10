Na Grosjean vertrekt ook Magnussen bij Haas

Met het vertrek van beide ervaren coureurs heeft het er alle schijn van dat Haas voor een forse verjonging van de line-up gaat. Formule 2-coureurs Nikita Mazepin en Mick Schumacher staan in de coulissen klaar om het zitje over te nemen. Magnussen reed de afgelopen vier jaar voor de formatie van Gene Haas, hij nam destijds het zitje over van Esteban Gutierrez.

In een kort statement schrijft Magnussen: "Het huidige Formule 1-seizoen is mijn laatste bij Haas F1. Ik heb een geweldige tijd gehad bij dit team en ik kijk terug op een geweldig mooi avontuur. Dat ik onderdeel heb mogen zijn van een compleet nieuw team was een uitdaging waar ik volop van genoten heb. Ik heb ontzettend veel geleerd en het heeft me geholpen in mijn ontwikkeling als coureur. Ik wil Gene, Guenther en het volledige team graag bedanken voor hun loyaliteit en vertrouwen in de afgelopen vier jaar. Ik werk op dit moment nog aan mijn plannen voor de toekomst, die maak ik op korte termijn bekend. Er zijn dit jaar nog zes races te gaan en ik ben gemotiveerd om met een hoogtepunt af te sluiten."

Magnussen werd in 2017 door Haas F1 aangetrokken nadat hij daarvoor bij McLaren en Renault had gereden. Bij de Britse renstal werd hij al na een jaar vervangen, ondanks dat hij in Australië opende met een podium. Bij Renault was de coureur evenmin succesvol, in slechts twee races kwam hij tot een finish in de punten. Bij Haas ging dat beter, vooral in 2018 kende de zoon van Jan Magnussen een vliegende start met een vijfde plaats in de Grand Prix van Bahrein. Die vijfde plaats was het beste resultaat in zijn vierjarige Haas-carrière.

Dit jaar heeft Magnussen nog maar één punt gescoord en staat hij op de negentiende plaats in het rijderskampioenschap. Nu het vertrek van Magnussen en Grosjean officieel gemaakt is door Haas F1, is het een kwestie van tijd voordat het nieuwe jeugdige rijderspaar gepresenteerd wordt.