Haas bevestigt: Fittipaldi vervangt Grosjean voor GP van Sakhir

Het herstel van Grosjean verloopt overigens wel volgens plan, de situatie is volgens het Amerikaanse team onder controle. De Fransman heeft de afgelopen nacht in het BDF Military Hospital doorgebracht en zal aankomende nacht nog hetzelfde doen. De verwachting luidt dat Grosjean, die zondag miraculeus ontsnapte na een impact van maar liefst 53G en een daaropvolgende brand, dinsdag wordt ontslagen uit het ziekenhuis.

Teambaas Guenther Steiner liet in een eerder stadium nog weten dat Grosjean de keuze over het al dan niet rijden tijdens de tweede race in Bahrein zelf zou mogen maken, als de fysieke gesteldheid daar tenminste goed genoeg voor zou blijken. De Fransman heeft geen breuken opgelopen, maar wordt nog wel behandeld aan brandwonden op zijn handen.

Mede daardoor heeft het team van Haas laten weten dat reservecoureur Pietro Fittipaldi de Grand Prix van Sakhir afwerkt als teamgenoot van Kevin Magnussen. Fittipaldi is één van de twee reservecoureurs bij Haas, maar krijgt de voorkeur voor deze klus omdat collega Louis Deletraz aankomend weekend de finaleraces van het Formule 2-seizoen moet afwerken.

Steiner: Beste keuze voor Grosjean, mooie kans voor Fittipaldi

"Nadat werd besloten dat het voor Romain toch het beste is om minimaal één race over te slaan, was de keuze voor Pietro vrij gemakkelijk", laat Steiner in een persbericht van Haas weten. "Pietro is al twee seizoenen bij ons team als test- en reservecoureur en kent de VF20 ook. Daarom is dit het enige juist om nu te doen. Het is natuurlijk ook een mooie kans voor hem. Hij is steeds geduldig geweest en was voortdurend voorbereid op zo'n moment. Daarom willen we hem nu in onze auto zetten. Ik weet zeker dat hij het goed gaat doen."

De race over de buitenste omloop van het Bahrain International Circuit zal zodoende het Formule 1-debuut voor de kleinzoon van tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi worden. Hij erkent dat de aanleiding verre van ideaal is, maar dankt Haas wel voor het vertrouwen. "Ik heb dit jaar veel tijd met het team doorgebracht, zowel op het circuit als ook in de simulator. Ik weet dus al hoe het team werkt. Ik kijk er wel naar uit om mijn Formule 1-debuut te maken en zal alles geven, te beginnen op vrijdag met de eerste vrije training."