Schumacher loopt minimaal uit op Ilott, Shwartzman wint in Bahrein

Door zijn achtste plaats in de hoofdrace mocht Shwartzman vanaf pole-position vertrekken in de sprintrace van de Formule 2 in Bahrein. De Rus behield de leiding bij de start, maar meteen daarachter kreeg Yuki Tsunoda een tikje van Marcus Armstrong. Dat leverde de Japanner een lekke band op en dat kostte hem ook de kans op een goed resultaat. Armstrong schoof op naar P2, voor Daruvala, Schumacher, de slecht gestarte Nikita Mazepin, Jack Aitken, Ilott en Guanyu Zhou.

De ogen waren vanzelfsprekend gericht op voornaamste titelkandidaten Schumacher en Ilott. De leider in de titelstrijd had in de openingsfase moeite om het tempo van de mannen voor zich te volgen en dat bleek doordat Mazepin de aanval op hem in kon zetten. In ronde drie kon de Duitser nog pareren, een ronde later ging Mazepin definitief aan hem voorbij. De Rus van Hitech zette zijn opmars vervolgens voort door weer een ronde later de derde plek af te pakken van Daruvala. Intussen boekte ook Ilott progressie, want hij ging in de zesde ronde voorbij aan Aitken voor de zesde plek.

Na een korte safety car-fase, die veroorzaakt werd doordat de brandblusser in de HWA-bolide van Theo Pourchaire afging, werd de race in ronde acht hervat en daarbij ging het fout voor de twee titelkandidaten. Schumacher blokkeerde een wiel bij het insturen van bocht tien en dat zette een kettingreactie in gang, waardoor Ilott tegen Daruvala gleed. De race van de Carlin-coureur zat er meteen op, terwijl Ilott een nieuwe voorvleugel moest halen en na een drive-through niet verder kwam dan de achttiende plek. Schumacher kon zonder schade verder, maar zag Pedro Piquet wel voorbijkomen. De Braziliaan klom uiteindelijk in de twaalfde ronde op naar de derde plek door Armstrong te passeren. Een ronde daarvoor had de ART-coureur ook al een plek verloren aan Mazepin.

Voor Shwartzman was er uiteindelijk geen vuiltje aan de lucht. De Prema-coureur reed vooraan eenvoudig weg bij Mazepin en pakte zo zijn vierde overwinning van het seizoen. Mazepin hield de tweede plek ternauwernood vast ten opzichte van Louis Deletraz. De Zwitser maakte tijdens de safety car een pitstop en klom daarna op verse banden gestaag door het veld. Ook profiteerde hij van de late uitvalbeurt van teamgenoot Piquet. Armstrong werd twee ronden voor het einde terugverwezen naar de vierde plek, voor Zhou en Lundgaard. De Deen ging in de laatste ronde nog voorbij aan Schumacher, die het zeer lastig had en dus maar twee punten uitloopt op rivaal Ilott. Het laatste puntje gaat naar Felipe Drugovich.

Schumacher brengt zijn seizoenstotaal met de zevende plek op 205 punten, veertien meer dan Ilott. Rekenkundig gezien maakt ook Nikita Mazepin nog kans op de F2-titel. De beslissing in de titelstrijd valt over een kleine week. Dan racet de Formule 2 op de buitenste omloop van het Bahrain International Circuit.

Uitslag Formule 2 Bahrein - sprintrace