Formule 1 GP van Qatar

Charles Leclerc wil 'oplossing' na meerdere clashes met Lewis Hamilton

Het Ferrari-duo is sinds de zomerpauze van de F1 in 2026 meerdere keren met elkaar in botsing gekomen

Ed Hardy

Gepubliceerd: 26 nov 2026, 17:47

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Charles Leclerc was woedend op mensen die ‘zijn integriteit en liefde voor Ferrari in twijfel trekken’ na opnieuw een aanvaring met Formule 1-teamgenoot Lewis Hamilton. De Monegask dringt aan op een “oplossing”.

Het Ferrari-duo lag in de tweede helft van het F1-seizoen 2026 al meerdere keren met elkaar overhoop. Na incidenten op Monza, Zandvoort en in Mexico kwam het in Las Vegas opnieuw tot een botsing.

Afgelopen weekend probeerde Leclerc Hamilton binnendoor in bocht 7 te passeren in de strijd om de zesde plaats, maar hij kreeg een tijdstraf van 10 seconden omdat hij een spin veroorzaakte. Teambaas Fred Vasseur was daar woedend over.

De Fransman zei in de uitloopronde over de boordradio: “Charles, ik wil je na de race meteen spreken, voor al het andere.”

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Een week later in Qatar heeft Leclerc de verantwoordelijkheid genomen voor de “onacceptabele” aanvaring, maar hij spreekt tegen dat hij zich als de nummer één van Ferrari probeert te positioneren.

“Ik heb absoluut geen enkele clausule in mijn contract die dat zegt”, zei Leclerc, die in juni voor “meerdere jaren” bijtekende. “Het is nooit iets geweest waar ik interesse in had en ook nooit iets wat ik persoonlijk wilde.”

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Manuel Eletto

“Dus nee, dat heb ik niet. Het enige wat ik niet graag zie, is dat mensen mijn integriteit richting het team en mijn liefde voor het team in twijfel trekken. Ik zit sinds 2019 bij Ferrari.”

“Volgens mij kan het niet duidelijker zijn hoeveel ik van dit team hou en ik zal er alles aan doen om Ferrari terug naar de top te brengen.”

“Natuurlijk worden er onderweg fouten gemaakt, dat zal altijd zo zijn. We moeten ze alleen tot een minimum beperken, zeker tussen teamgenoten.”

“Maar ja, vooral dat vraagteken dat ik heb zien rondgaan, raakt me meer dan wat dan ook.”

“De rest is vooral veel rumoer. Dit is niet de leukste periode, maar het hoort erbij en dat moet ik accepteren.”

Leclerc hield vervolgens vol dat de relatie tussen hem en de zevenvoudig wereldkampioen nog altijd “erg goed” is. Volgens hem is veel van de discussie uitvergroot door wat het betekent om voor Ferrari te rijden.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Het team probeert daarom een oplossing te vinden via meerdere interne gesprekken. Die begonnen na het incident in Mexico, toen Hamilton kritiek had op Leclercs ‘do or die’-benadering van racen.

“We hebben in elk geval nog één jaar samen en we moeten het beste doen voor het team”, zei Leclerc. Het huidige contract van Hamilton loopt eind 2027 af.

“Ik ben er dus veel mee bezig geweest om samen met het team een oplossing te vinden, zodat we het maximale aantal punten voor het team kunnen pakken en momenten zoals vorige week niet meer gebeuren.”

“Dat is mijn belangrijkste prioriteit. We zijn er echt op gefocust om een oplossing te vinden die werkt, vooral omdat ik echt geloof dat we in een goede fase zitten.”

“Als we volgend jaar in een positie komen waarin we om het kampioenschap kunnen vechten, is het nog belangrijker om de juiste oplossing voor ons allebei te vinden en Ferrari terug naar de top te brengen.”

Leclerc eindigde in Vegas uiteindelijk als tiende, met Hamilton drie plaatsen voor hem. Ferrari staat daardoor nog altijd tweede in het kampioenschap, met nog twee races te gaan: Qatar en Abu Dhabi.

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