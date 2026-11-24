Formule 1 GP van Las Vegas

Waarom Ferrari denkt dat geschreven regels niet helpen bij Leclerc en Hamilton

Ferrari-teambaas Frederic Vasseur benadrukt dat het in de eerste plaats een kwestie van respect is. Het feit dat het na de clash in Mexico opnieuw misging, heeft hem "meer gefrustreerd dan je je kunt voorstellen" gemaakt

Ronald Vording

Gepubliceerd: 24 nov 2026, 08:17

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De mediasessie na de race met Frédéric Vasseur was in meerdere opzichten bijna een kopie van het gesprek in Mexico-Stad.

In beide gevallen vond het gesprek met de schrijvende pers plaats in een kleine, bijna knusse ruimte achterin de hospitality van Ferrari, deels omdat Formule 1-teams bij flyaway-races niet kunnen terugvallen op de hospitality-units die tijdens het Europese deel van het seizoen worden gebruikt.

Net als in Mexico was er veel belangstelling van de media en net als op het Autódromo Hermanos Rodriguez domineerde één onderwerp het gesprek: de botsing tussen Charles Leclerc en Lewis Hamilton.

Voordat Vasseur arriveerde, probeerde de persvoorlichter wat meer ruimte te maken. Een collega merkte op dat de ruimte een behoorlijk ontspannen sfeer had. De persvoorlichter lachte: "Nou, voor ons is het ook een heel ontspannen avond..."

Dat was uiteraard sarcastisch bedoeld. Dit keer had de botsing tussen de twee rode auto’s Ferrari geen mogelijke een-twee gekost, anders dan in Mexico, maar dat maakte de frustratie bij Vasseur er niet minder om.

"Eerlijk gezegd kun je je mijn frustratie niet voorstellen, maar het is nog belangrijker voor alle jongens thuis", zei de teambaas van Ferrari.

Behalve het woord 'frustratie' viel tijdens de sessie nog een ander woord: 'machteloos'. Na de botsing in Mexico werden in São Paulo constructieve gesprekken gevoerd, waarna alle betrokkenen zeiden dat die gesprekken zeer productief waren geweest en dat de grenzen waren vastgesteld.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

De kernboodschap was dat het belang van een coureur nooit boven dat van 2.000 teamleden in Maranello mag gaan, en dat de coureurs die teamleden en de sponsors nooit mogen teleurstellen met acties die het team schaden.

Toen Motorsport.com vroeg of Vasseur zich in zekere zin machteloos voelde, omdat hij die boodschap duidelijk had overgebracht maar dat alsnog onvoldoende bleek zodra de vizieren dichtgingen, antwoordde de teambaas van Ferrari: "Dat is een goed punt...

"En daarom wil ik morgen opnieuw een gesprek voeren, ook om te proberen de situatie te verwerken", zei Vasseur zaterdagavond.

"Ik denk niet dat dit de juiste plek is om dat met hen te bespreken, twee minuten na de race. Ik zag dat Charles er wat doorheen zat en ik heb hem gezegd wat ik moest zeggen. De rest moet ik morgen met hem bespreken."

Vasseur maakte via de teamradio meteen duidelijk dat hij Leclerc wilde zien voordat de Monegask iets anders zou doen, zoals met de media praten, maar op een vraag van Motorsport.com bleek dat wat er zaterdagavond gebeurde niet echt een gesprek was geweest.

"Nee, het was geen gesprek, ik heb gesproken. Volgens mij bood hij zijn excuses aan; hij begreep het, maar het resultaat ligt er. Je maakt een fout. Je kunt zeggen: mijn fout, sorry, maar je hebt die fout nog steeds gemaakt."

De inhoudelijkere gesprekken volgen dus deze week, al blijft de vraag wat helpt en wat nodig is om een herhaling van dezelfde situatie te voorkomen, zeker als Ferrari in 2027 om de titel wil strijden.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Het meest voor de hand liggende antwoord lijkt rules of engagement of strikte richtlijnen, maar Vasseur maakte duidelijk dat zaken op papier zetten volgens hem ook niet per se succes garandeert.

"Eerlijk gezegd draait het niet om regels. Het draait niet om regels. Wat kun je anders doen, behalve dat je je teamgenoten moet respecteren?"

Volgens Vasseur komt het uiteindelijk neer op dat laatste punt: respect tonen voor je teamgenoot, ongeacht de situatie.

De Fransman maakte duidelijk dat dit een mindset moet zijn die in elke situatie doorwerkt en niet simpelweg een vel papier met regels. Volgens hem is het onmogelijk om voor elk scenario een regel te bedenken, en regels hadden ook niet kunnen voorkomen wat er in Las Vegas gebeurde.

"Ik denk dat niemand een scenario als de race van vandaag zou opschrijven. Niemand kan zich zo'n race voorstellen. Ze moeten gewoon professioneel handelen."

In beide gevallen valt te stellen dat de lay-out van het circuit op zijn minst een kleine rol speelde. Leclerc zei in Mexico dat de openingscombinatie van bochten zulke gevechten uitlokte, terwijl de slipstream in Las Vegas zo krachtig was dat coureurs bijna gedwongen werden elkaar op de rechte stukken in te halen.

Dat zijn valide punten, maar Vasseur wilde ze niet accepteren als verzachtende omstandigheden, vooral omdat andere teamgenoten problemen hadden weten te vermijden.

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"Je kunt in dit soort races de posities niet bevriezen, omdat je in de slipstream zit. Als je vertraagt, haalt degene achter je je in. Maar bij alle andere teams konden ze elkaar tijdens de race twintig keer inhalen. Antonelli en Russell, Norris en Piastri, zelfs Isack haalde Max in."

Precies daarom was Vasseur er zaterdagavond nog niet van overtuigd dat geschreven regels de oplossing zijn. Hoe dat standpunt zich de komende dagen ontwikkelt, moet blijken, maar in Vegas bleef de teambaas vooral hameren op respect.

Het machteloze gevoel rond de hele situatie zit hem er echter in dat dezelfde boodschap in Sao Paulo is afgegeven, waarna de geschiedenis zich twee weken later alweer herhaalde...

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