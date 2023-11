Voor Charles Leclerc was het geen makkelijke sprintrace. Al zo goed als sinds de eerste ronde kreeg hij van engineer Xavier Marcos Padros te horen dat hij in de bochten meer lift and coast moest toepassen. "Heel veel", vat Leclerc samen hoeveel hij tijdens de sprint van 24 ronden moest sparen. "Maar ik start morgen gelukkig van de tweede plaats. Hopelijk heb ik dus veel minder auto's in te halen na de openingsronde. Dat zal me helpen om in een beter window terecht te komen dan vandaag."

Leclerc legt uit dat hij 'overal' moest liften. "Zo goed als in elke bocht", maakt hij duidelijk dat het geen prettige sprintrace was, waarin hij als vijfde over de finish kwam. Of het nog nooit zo erg is geweest? "Ik bedoel, Mexico was ook behoorlijk slecht. Maar er zijn altijd van die races waarvan je weet dat je dit soort problemen zult hebben. Vandaag lag wat meer in de lijn der verwachtingen. Maar ik verwacht dat het morgen een betere dag wordt wat dat betreft."

Leclerc heeft al bij Max Verstappen kunnen afkijken hoe het mogelijk is om vanaf de tweede startplaats de leiding over te nemen richting bocht 1. Zondag staat de Monegask op die tweede startpositie, waardoor hij aan de binnenkant van de bocht zit en er met een strakke actie al langs kan gaan. Hij moet dan echter wel polesitter Verstappen verslaan en dat wordt een hele klus, vermoedt de Ferrari-coureur. "Ik weet het niet. Ik heb de laatste ronde van Max en mezelf bekeken. Mijn ronde was behoorlijk goed en ik zat er negen tienden of een seconde vanaf. Als dit het tempo van de auto's is, dan ben ik er vrij zeker van dat het een beetje irrelevant is of ik hem inhaal of niet, omdat hij me in twee of drie ronden dan toch weer zou moeten inhalen." Of het dan toch nog wel waard is om het te proberen in bocht 1? "Die kans zal ik niet laten liggen", antwoordt Leclerc.

Leclerc is vervolgens echter van plan om zich vooral op zijn eigen race te concentreren, aangezien er genoeg snelle rivalen achter hem starten. "Het is ons hoofddoel om Mercedes in het constructeurskampioenschap te verslaan. We hebben een echt positief weekend gehad wat dat betreft. Maar we hebben nog veel werk te verzetten om Red Bull in te halen, maar nu ook McLaren dat een enorme stap voorwaarts heeft gemaakt."

Video: De start van de sprintrace in Brazilië