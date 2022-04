Charles Leclerc ving de Grand Prix op Emilia-Romagna als tweede aan, maar verloor meteen posities bij de start. Sergio Perez en Lando Norris kwamen uitstekend weg en verwezen de Monegask naar de vierde positie. Kort na de neutralisatie vocht Leclerc zich langs de McLaren-coureur en kon vanaf P3 de jacht openen op Perez. De Ferrari-coureur kwam in de buurt, maar aangezien DRS nog niet mocht worden ingezet kwam hij niet langs de RB18. Het gat tussen Leclerc en Perez werd weer groter.

De eerste serie pitstops zorgde ervoor dat Leclerc kortstondig voor Perez terechtkwam, maar de Red Bull-coureur had zijn stop een ronde eerder al gemaakt en reed dus op banden die op temperatuur waren. Na drie bochten zat Perez er dus weer voor. Na de tweede bandenwissel kwam het duo weer bij elkaar, maar vervolgens maakte de WK-leider een dure fout. In de chicane vloog Leclerc over de kerbstones en spinde de bandenstapels in. Hij kon zijn weg vervolgen, maar haalde meteen een nieuwe voorvleugel op. De ene na de andere coureur kwam langszij. Na een paar inhaalacties kwam hij als zesde over de finish.

"Dit is ontzettend balen", opent Leclerc tegenover Sky Sports. "Alles wat er voor en na de spin is gebeurd, zijn slechts details. Het hoort bij de autosport. Meer dan de derde positie had er ook niet ingezeten. Tempo voor een beter resultaat ontbrak. Ik was te gretig en heb daar de prijs voor moeten betalen. Daarnaast ben ik ook dure punten misgelopen, helemaal omdat ik eerst derde lag. Het kunnen zeven belangrijke punten zijn aan het einde van dit kampioenschap. Dit moet niet weer gebeuren."

Red Bull was zondag de baas op het Italiaanse circuit en Ferrari kon de snelheid van de Oostenrijkers niet bijbenen. Het team van Max Verstappen en Perez bracht dit weekend wel updates mee naar Italië, iets wat Ferrari later dit seizoen gaat doen. "Het is heel lastig om te achterhalen waarom ze sneller waren", gaat hij verder. "De tijd gaat het leren. Het lijkt er wel op dat ze een stuk competitiever zijn dan in de eerste drie Grands Prix, met uitzondering van Jeddah. In Bahrein en Melbourne hadden wij de overhand en zij hadden dat hier en in Jeddah. Het zit dicht bij elkaar en ik denk dat dit het hele seizoen zo blijft. Daarom zijn foutjes als vandaag zeer kostbaar. De consequenties zijn groot."