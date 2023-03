Leclerc valt uit: “Complete shutdown, kon niets meer doen”

Charles Leclerc lag op de derde plaats toen zijn Ferrari het begaf in de veertigste ronde van de seizoensopener in Bahrein. De 25-jarige coureur uit Monte Carlo weet nog niet wat er precies aan de hand was. “Er was een complete shutdown. Daarna kon ik niets meer doen. Maar verder heb ik geen idee. Ik ben net uit de auto en toen meteen naar hier gegaan, dus ik weet nog niets”, zei Leclerc in een eerste reactie tegen onder meer Motorsport.com.

De uitvalbeurt baart Leclerc zorgen. “Ik kan niet zeggen dat dit goed voelt. Ik bedoel: we hebben veel werk verricht op dit gebied. Dus als we in de eerste race een probleem met de betrouwbaarheid hebben, dan is dat niet goed. We moeten blijven werken”, stelde hij. Dat laatste geldt ook voor de snelheid ten opzichte van Red Bull, aldus Leclerc. “In elke ronde kwamen we een seconde tekort, dat is enorm. Daar moeten we aan werken. Een seconde tekort komen geeft niet heel veel vertrouwen. Red Bull lijkt iets groots te hebben gevonden met de race pace.”

Gevraagd waar het grote verschil met Red Bull door komt, antwoordde Leclerc: “We zijn gewoon niet snel genoeg. We hadden gehoopt fout te zitten met onze voorspellingen na de wintertest, maar we hadden helemaal gelijk. Qua race pace zitten we ver bij hen vandaan, maar dat was helaas zoals we hadden verwacht”, baalde Leclerc, die Sergio Perez bij de start nog wel verschalkte voor P2 maar de Mexicaan later in de race weer zag passeren.

Leclerc maakt zich ook zorgen om Aston Martin. Dat team werd achter de Red Bulls derde met Fernando Alonso, die Carlos Sainz in de eindfase van de race passeerde voor P3. “Ze lijken snel”, constateerde Leclerc. Ook zonder zijn uitvalbeurt had Alonso derde kunnen worden, vermoedde Leclerc. “We hadden wat marge achter ons. Ik was mijn laatste stint aan het managen. Maar Aston Martin stond ook iets verder naar achteren. Bahrein is een specifieke baan, dus hopelijk verandert het plaatje een beetje voor de komende race. Daarvan mogen we echter niet afhankelijk zijn. We moeten werken en iets vinden.”

Video: Charles Leclerc valt uit in Bahrein