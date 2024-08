Leclerc prijst Vasseur voor nieuwe dynamiek binnen Ferrari

Frederic Vasseur is dit jaar bezig aan zijn tweede seizoen aan het roer van Ferrari, nadat de Fransman in januari 2023 het stokje overnam van de opzijgezette Mattia Binotto. Sindsdien zijn de prestaties van de Italiaanse renstal wisselvallig, maar achter de schermen werkt de no-nonsense mentaliteit van Vasseur goed door op de organisatie.

Dat ziet ook Charles Leclerc, die ook voor zijn tijd bij Ferrari al samenwerkte met de Franse teambaas bij ART in de Formule 2 en onder zijn hoede debuteerde in de koningsklasse bij het team van Alfa Romeo. Volgens de Monegask is er in Maranello een geheel nieuwe dynamiek ontstaan. “Mensen hebben meer verantwoordelijkheden gekregen”, vertelt de 26-jarige coureur exclusief aan Motorsport.com. “Medewerkers zijn op betere posities gezet, zodat ze honderd procent kunnen presteren en het vertrouwen van Fred [Vasseur] krijgen.” Leclerc vertelt dat het plaatsen van de juiste persoon op de juiste plek één van de sterktes is van zijn teambaas. “Dat is ook het grootste verschil, en onze aanpak is daardoor veranderd.”

Charles Leclerc, Ferrari Foto door: Ferrari

Het effect van deze nieuwe werkwijze was merkbaar rond de Spaanse Grand Prix, toen Ferrari een nieuwe vloer introduceerde. De gehoopte vooruitgang werd niet geboekt, en de SF-24 kreeg zelfs last van het beruchte stuiteren. Omdat iedereen binnen de organisatie zijn of haar verantwoordelijkheid nam, was het probleem sneller opgelost dan voorheen. “We hadden drie of vier races nodig, maar iedereen erkende de zwaktes van de nieuwe onderdelen”, vervolgt de zesvoudig GP-winnaar. “Voorheen was dat niet zo makkelijk als nu. Daarom denk ik dat we als team nu op een betere plek zijn.”

Stijgende lijn aanstaande?

Toch is Ferrari sinds de updates van Barcelona verder naar achteren gevallen, en kan het maar moeilijk bijbenen met concurrenten Red Bull, McLaren en Mercedes. Leclerc blijft echter optimistisch. “In de zeven tot acht maanden voor Barcelona maakten we veel progressie, dit was slechts een eenmalige gebeurtenis. We zijn eerlijk bij onszelf nagegaan wat we fout hebben gedaan. Ik heb vertrouwen dat we weer een stijgende lijn zullen vinden.”

Als team met de meeste historie in de Formule 1 staat Ferrari onder constante druk van de Italiaanse en wereldwijde pers. Leclerc meent dat de stand van zaken bij Ferrari daarom wel eens overdreven worden. “Als er iets bij Ferrari gebeurt, is de wanorde altijd groter dan bij andere teams”, vertelt de coureur. Een recent voorbeeld hiervan is het vertrek van technisch directeur Enrico Cardile. Vasseur neemt tijdelijk de taken over van de naar Aston Martin vertrokken ingenieur. “Ik heb tweehonderd procent vertrouwen in wat Fred doet. Ik ben ervan overtuigd dat het geen effect zal hebben op het team. Het draait meer om de hele groep dan om een enkel persoon. Natuurlijk moeten we de situatie snel oplossen, maar Fred zit er bovenop”, aldus de Ferrari-coureur.