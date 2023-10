Gaat Leclerc weer voor pole? “Zou enorme verrassing zijn”

Charles Leclerc eindigde vrijdag als derde in de tweede vrije training op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad. De Monegask was 0,266 seconde langzamer dan snelste man Max Verstappen en moest ook Lando Norris voor zich dulden. Volgens Leclerc is Ferrari dit weekend minder competitief dan een week geleden in de Verenigde Staten. “We hebben nog veel werk te doen”, blikt Leclerc bij F1TV vooruit op de rest van het treffen in Mexico.

“McLaren lijkt heel sterk te zijn, Red Bull en Max uiteraard ook. Mercedes is op dit moment wat lastiger te lezen. Kijkend naar onszelf, dan weten we waaraan we moeten werken. Hopelijk helpt dat ons om voor zaterdag een stap vooruit te zetten”, aldus Leclerc. Op de vraag of hij opnieuw voor pole-position kan gaan, antwoordt hij: “Oef. Het zou een enorme verrassing zijn als we hier pole kunnen pakken, maar zeg nooit ‘nooit’. Het is een listig circuit en het is moeilijk om de ronde voor elkaar te krijgen. Voor mijn gevoel staan we dit weekend echter iets te veel op achterstand voor pole.”

Carlos Sainz bleef op bijna 0,6 seconde van Verstappen steken op P11 in de tweede oefensessie. “Het is een lastige dag voor ons geweest”, reageert de Spanjaard. “Eerlijk gezegd hadden we verwacht competitiever te zijn, maar om de een of andere reden hebben we de balans niet voor elkaar gekregen. Vooral over één ronde worstelen we enorm met de grip aan de achterkant. De zachte band is hier heel zacht en dus raakt deze snel oververhit, wat tot problemen leidt. Dus we gaan kijken of we ons tempo over één ronde kunnen verbeteren. De verschillen zijn klein, dus het wordt een zwaar gevecht in de kwalificatie.”

In aanloop naar de Grand Prix van Mexico was Sainz niet fit. “Maar normaal gesproken zou ik in de loop van het weekend alleen maar fitter moeten worden. Vrijdag was ik misschien nog niet honderd procent, al voelde ik me wel oké”, besluit de tweevoudig Grand Prix-winnaar.

