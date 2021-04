Leclerc promoveerde in 2019 naar de welbekende Scuderia uit Maranello en maakte meteen indruk in het scharlakenrood. In de Oostenrijkse Alpen leek hij op weg naar zijn eerste F1-triomf - die uiteindelijk in Spa zou volgen - totdat een felle strijd met Max Verstappen roet in het eten gooide. De Nederlander liet zijn auto iets naar buiten lopen bij de beslissende inhaalactie en kwam mede daardoor als eerste over de meet. Leclerc was witheet, maar haalde bakzeil na een lang beraad van de wedstrijdleiding. Verstappen is als winnaar in de annalen geschreven.

Oostenrijkse GP als trendbreuk bij de stewards

Bijna twee jaar later stelt Leclerc dat het voorval op twee manieren effect heeft gehad op de koningsklasse. Zo herhaalt de tweevoudig GP-winnaar dat hij iets agressiever is geworden in duels en ziet hij ook een winstpunt voor de sport als geheel. "Het klopt dat ik sinds dat gevecht wat agressiever ben op de baan. Maar dat komt ook deels doordat de stewards sinds die ene race anders besluiten. We mogen nu meer dan de grenzen van voor dat moment in 2019", stelt Leclerc in gesprek met de Italiaanse tak van Motorsport.com. "Dat is in mijn optiek alleen maar goed nieuws voor de sport. Dat heb ik trouwens meteen na afloop van die race al gezegd, ondanks dat ik toen nog erg teleurgesteld was."

"Maar ik heb altijd al gedacht dat we fans spectaculairdere races kunnen bieden als de stewards ons vrijer laten en minder beperkingen opleggen. We hadden alleen consistentie nodig, maar consistentie is er sinds die race gekomen. Vanaf dat moment mogen we gewoon iets meer in wiel-aan-wiel gevechten en ik heb mijn rijstijl aangepast." Dat aanpassen ging overigens bijzonder rap. Zo beet Leclerc twee weken later al fel van zich af tijdens een nieuw gevecht met Verstappen, ditmaal op het circuit van Silverstone.

Balans tussen historie en spektakel voor TV-kijkers

Waar de amusementswaarde omhoog gaat door coureurs vrijer te laten racen, denkt de Formule 1 ook aan andere ingrepen om meer spektakel te bieden. Zo wil men dit jaar experimenteren met sprintraces. Hoe denkt Leclerc daar eigenlijk over: moet het format op de schop voor TV-kijkers of moet de koningsklasse juist trouw blijven aan de eigen tradities? "Nou, we moeten vooral een balans tussen beide aspecten vinden. Als je praat over sprintraces, dan denk ik dat er wel consensus is onder het publiek. Onder coureurs is de meerderheid er ook voor om het te proberen. Maar we moeten inderdaad wel voorzichtig zijn. Aan de andere kant moeten we ook niet vergeten dat we zonder fans helemaal niets zijn. In dat opzicht is het misschien niet gek om zo nu en dan eens aan de wensen van fans tegemoet te komen."

