Waarom Leclerc in Barcelona (opnieuw) de remmen van Hamilton test

Charles Leclerc heeft in Barcelona laten weten dat hij dit weekend tijdens de Grand Prix van Barcelona zijn remconfiguratie zal aanpassen. De Monegask volgt daarmee de weg die teamgenoot Lewis Hamilton eerder dit seizoen al was ingeslagen.

De aanleiding vormt de crash van Leclerc afgelopen weekend in zijn thuisrace in Monaco. De Ferrari-coureur schoof in de slotfase van de race bij Antony Noghès rechtdoor in de muur en was ervan overtuigd dat de oorzaak bij zijn remmen lag.

Hoewel hij de beschadigde asfaltlaag tussen de laatste twee bochten ook als mogelijke verklaring had kunnen aanwijzen, maakte Leclerc direct duidelijk dat volgens hem een remprobleem de doorslag had gegeven. Bij de herstart na de safetycar beschikte hij naar eigen zeggen nauwelijks over remvermogen.

De beschadigde SF-26 van Charles Leclerc.

"Van de vier remmen werkten er eigenlijk maar drie, en zelfs dat is nog optimistisch", zei Leclerc na afloop. "De linker voorrem werkte goed, de rechter voorrem werkte voor de helft en de twee achterremmen deden helemaal niets."

Na de crash liet Leclerc weten dat hij zou overstappen op een configuratie die Hamilton al eerder had gekozen. Opvallend genoeg werd dat indirect bevestigd door remleverancier Brembo. Het Italiaanse bedrijf reageerde publiekelijk op de uitspraken van Leclerc en onthulde daarmee onbedoeld meer details over de situatie binnen Ferrari.

Hamilton switchte al in Japan

De oorsprong van het verhaal ligt bij de Grand Prix van Japan. Hamilton, die tijdens zijn Mercedes-jaren met remschijven van Carbone industries reed, wilde al langere tijd terugkeren naar die configuratie.

"Ik kijk naar elk onderdeel van de auto en probeer te begrijpen hoe we dingen kunnen verbeteren", vertelde Hamilton. "Uiteindelijk draait het om voorkeur en gevoel van de coureur. We hebben allebei verschillende opties getest. Charles wilde destijds niet overstappen en bleef bij zijn oorspronkelijke keuze. Inmiddels is hij van gedachten veranderd."

Volgens Hamilton is het verschil vooral een kwestie van rijstijl en gevoel. Sommige coureurs geven de voorkeur aan een lineair remgevoel, terwijl anderen juist maximale remkracht willen zodra ze het pedaal aanraken.

Leclerc reed al eerder met Carbone industries-remmen

Leclerc testte de remschijven van Carbone industries tijdens het weekend op Suzuka, maar besloot toen vast te houden aan de Brembo-schijven. Beide Ferrari-coureurs gebruiken overigens dezelfde Brembo-remblokken en remklauwen.

Voor Leclerc bleek het gedrag van de achterremmen uiteindelijk de doorslag te geven. De Ferrari-coureur wees erop dat hij in Montreal al met vergelijkbare problemen kampte, al werden die daar versterkt door de lage temperaturen.

Volgens hem speelde het temperatuurverschil tussen de voor- en achterremmen mogelijk ook een rol bij zijn spin in bocht 14 tijdens de Grand Prix van Canada.

"Verwacht geen revolutie"

Daarnaast klaagde Leclerc al langere tijd over een gebrek aan consistentie van bocht tot bocht, iets wat hem gedurende het hele weekend in Monaco zichtbaar frustreerde. "Het is nu wel duidelijk dat we waarschijnlijk iets gaan veranderen aan de configuratie", zei Leclerc voorafgaand aan het raceweekend in Barcelona. "Hoeveel verschil dat gaat maken, moet ik nog ontdekken. Ik verwacht geen revolutie, maar in bepaalde situaties zou het wel makkelijker beheersbaar moeten worden."

Charles Leclerc in de paddock van Barcelona. Foto door: Ferrari

De Ferrari-coureur benadrukte dat de keuze om beide auto's met verschillende configuraties te laten rijden bewust was gemaakt. "Dat was een beslissing van het team. Alleen zijn de afgelopen twee weekenden moeilijker geweest dan ik had verwacht. Daarom bewegen we ons nu in dezelfde richting als Lewis."

Ferrari neemt dit weekend in Barcelona bovendien een reeks technische updates mee voor de SF26. Daarbij zal het team er echter rekening mee moeten houden dat de gewijzigde remconfiguratie van Leclerc een extra variabele vormt bij het analyseren van de verzamelde data.