Lewis Hamilton heeft bevestigd dat hij sinds de Grand Prix van Japan met een andere remconfiguratie rijdt, maar volgens de Ferrari-coureur is dat slechts één onderdeel van een veel bredere ontwikkeling die het team dit seizoen vooruit heeft geholpen.

Het onderwerp kwam donderdag in Barcelona nadrukkelijk ter sprake nadat Charles Leclerc had besloten om vanaf dit weekend dezelfde remspecificatie te gebruiken als zijn teamgenoot. De Monegask onthulde na zijn crash in Monaco dat hij al langere tijd worstelde met het remgevoel van de SF-26 en kiest nu alsnog voor de oplossing die Hamilton eerder dit seizoen al had omarmd.

Volgens de zevenvoudig wereldkampioen moet de impact daarvan echter niet worden overschat. "Ik heb mijn remmen in Japan veranderd", vertelde Hamilton aan onder meer Motorsport.com. "Dat was iets waar ik al lange tijd om had gevraagd. Ik kijk naar elk onderdeel van de auto en probeer te zien hoe we het beter kunnen maken. Maar uiteindelijk draait het om voorkeur en gevoel van de coureur."

Hamilton legde uit dat Ferrari beide opties eerder al had getest. "We hebben die mogelijkheid allebei uitgeprobeerd tijdens tests. Charles wilde het uiteindelijk niet en koos voor de configuratie waarmee hij reed. Nu heeft hij van gedachten veranderd. Voor mij maakt dat geen verschil. Zoals ik al zei: dat is niet de enige factor die het verschil heeft gemaakt."

De Brit benadrukte dat de stijgende lijn die Ferrari dit seizoen laat zien vooral het resultaat is van een veel grotere verzameling veranderingen. Na een moeizaam eerste jaar bij de Scuderia heeft hij naar eigen zeggen steeds meer invloed gekregen op de ontwikkeling van de auto.

"Ik ben van een seizoen gegaan met een auto waar ik geen enkele input in had, naar een auto waarin ik wel input heb gehad", aldus Hamilton. "Er zitten elementen op deze auto waar ik specifiek om heb gevraagd en waar het team naar heeft geluisterd. Dat is geweldig geweest."

Leclerc onthulde na zijn crash in Monaco dat hij al langere tijd worstelde met het remgevoel van de SF-26 en kiest nu alsnog voor de oplossing die Hamilton eerder dit seizoen al had omarmd. Foto door: Erik Junius

Volgens Hamilton is het succes van een Formule 1-auto nooit terug te voeren op één technische aanpassing. "Een F1-auto is ontzettend complex. Er is niet één ding dat alles verandert. Het gaat om een combinatie van heel veel verschillende elementen die samenkomen en in harmonie werken."

Daarmee verwees Hamilton indirect ook naar de frustraties die hij vorig jaar voelde. De Brit liet doorschemeren dat sommige veranderingen waar hij destijds op aandrong, pas dit seizoen gerealiseerd konden worden.

"Wanneer je weet wat er nodig is om te verbeteren en je dat vanaf de top van de berg blijft roepen, maar het gebeurt niet direct omdat het tijd kost om te ontwikkelen of omdat het pas in een volgend jaar mogelijk is, dan voelt dat alsof je met je hoofd tegen een muur slaat", zei hij.

Juist daarom geniet Hamilton zichtbaar van de huidige fase waarin Ferrari volgens hem sneller reageert op nieuwe ideeën. De Brit wees daarbij op een hernieuwde innovatiecultuur binnen de Scuderia.

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"Vorig jaar vroeg ik me af: waar is onze innovatie? Ferrari zou de innovator moeten zijn. Het team waar anderen naar kijken en van proberen te kopiëren. Dit jaar zie je dat wij met nieuwe oplossingen zijn gekomen die door anderen zijn gevolgd. En er komt nog veel meer aan."

Hamilton benadrukte dat teambaas Fred Vasseur een belangrijke rol heeft gespeeld in die ontwikkeling. "Fred is geweldig geweest in het samenwerken met mij en het doorvoeren van bepaalde veranderingen die ik graag wilde zien. Als je ziet dat die dingen daadwerkelijk gebeuren, geeft dat je de vrijheid om te doen waar je goed in bent."

Met twee tweede plaatsen in de laatste races lijkt Ferrari de aansluiting met Mercedes verder te hebben verkleind. Toch denkt Hamilton niet dat het team al op zijn eindpunt zit. "Dit is nog maar het begin. We hebben nog meer verbeteringen die we willen doorvoeren. Uiteindelijk bestaan we niet om te winnen omdat iemand anders fouten maakt. We bestaan om te winnen op pure snelheid en door het te verdienen. Daar werken we naartoe."