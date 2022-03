Vanaf de tweede startpositie leek Charles Leclerc in de openingsfase geen vuist te kunnen maken ten opzichte van Sergio Perez, maar een gunstige safety car-fase liet hem – net als Max Verstappen en Carlos Sainz Jr. – profiteren. De leider was in ronde 16 naar de pits gekomen onder groen, het drietal erachter kon dat tijdens de neutralisatie doen. Leclerc kwam zodoende aan de leiding te rijden en die behield hij lang, totdat hij in de slotfase in een fascinerend duel met Verstappen belandde. De Red Bull-coureur wist die strijd in zijn voordeel te beslechten, maar moest daarvoor wel meerdere inhaalacties plaatsen.

Leclerc verdedigde zich uitstekend en net als in Bahrein speelde de Monegask vanaf het begin slim in op het detectiepunt van DRS in de laatste bocht. Daardoor wist hij Verstappen nog enkele ronden achter zich te houden. “Ja, het was slim racen, maar het was niet genoeg vandaag”, geeft Leclerc na afloop van de race ruiterlijk toe. De tweede stek is niet de plek waar hij op hoopte, maar van de race zelf heeft hij toch kunnen genieten. “O mijn god, ik heb echt genoten van deze race. Het is hard, maar fair racen. Iedere race zou zo moeten zijn, dus het was leuk. Natuurlijk ben ik teleurgesteld, ik wilde vandaag winnen. Max en Checo en wij als Ferrari’s hadden vandaag heel andere afstellingen. Wij waren snel in de bochten maar langzaam op de rechte stukken, omdat we met meer downforce reden. Het was extreem lastig om Max af te stoppen op de rechte stukken, maar het is zoals het is. Ze hebben goed werk geleverd en het was een leuke race.”

Verstappen en Leclerc kennen elkaar al uit hun tijd in de karts en hoewel het wel eens botste tussen beide heren, liet de Ferrari-coureur zich niet kennen en feliciteerde hij de winnaar sportief. Dat onderlinge respect is er volgens Leclerc altijd geweest. “Dat geldt vooral als je een race zoals deze afsluit. We zijn op een stratencircuit en we hebben gepusht op een manier zoals ik zelden gepusht heb”, vervolgt hij. “We zaten op de absolute limiet en we namen aan het einde risico’s, dus natuurlijk is er respect. Maar ik ben wel een beetje teleurgesteld.”