Leclerc geeft nog niet op: “Hebben snelheid voor de wereldtitel”

Na zijn uitvalbeurt in leidende positie in de Grand Prix van Frankrijk, kijkt Charles Leclerc tegen een achterstand van 63 punten op WK-leider Max Verstappen aan. Met nog elf races te gaan, waaronder een sprintraceweekend, zijn er nog voldoende punten te verdienen om het tij te keren. Toch ziet de Monegask in dat het een hels karwei gaat worden om de Red Bull-coureur van zijn tweede opeenvolgende wereldtitel af te houden.

“We hebben nu de snelheid om de wereldtitel te winnen”, zegt Leclerc aan de vooravond van de Grand Prix van Hongarije. “We moeten gewoon alle puzzelstukjes op de juiste plaats laten vallen. De betrouwbaarheid is dit jaar een probleem geweest en we hebben veel punten weggegooid. Daar moeten we van leren. Hopelijk komt dit de rest van het jaar niet meer voor, dan is er nog veel mogelijk. Ik blijf positief over de rest van het jaar. Als wij alle races winnen en Verstappen finisht overal als tweede, dan kunnen we de titel nog steeds winnen! Ik vertrouw op mezelf dat ik dat kan doen, ook al is het een uitdaging. Laten we zien hoe het gaat. Het is uiteraard een zeer, zeer optimistisch doel, maar ik wil er niet langer negatief naar kijken.”

In Maranello hunkert men al jaren naar een nieuwe wereldtitel. Kimi Raikkonen was in 2007 de laatste coureur in dienst van Ferrari die de hoofdprijs claimde, al volgde een jaar later nog wel de constructeurstitel. Toch voelt Leclerc geen extra druk: “Ik denk daar niet eens aan. Ferrari is nog steeds Ferrari, maar het team is heel anders dan in die tijd. De laatste jaren waren moeilijk voor ons. We hebben afgelopen winter een ongelofelijke stap gemaakt en strijden nu voor zeges. Het doel blijft om wereldkampioen te worden, ook al is dat nu wat lastiger geworden. Het feit dat we al zoveel jaren geen wereldtitel gepakt hebben, zorgt niet voor extra druk.”

