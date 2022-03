Leclerc: F1 moet waakzaam blijven na recente positieve coronatests

McLaren-coureur Daniel Ricciardo moest afgelopen week de driedaagse F1-test in Bahrein overslaan vanwege corona, maar is op tijd hersteld en er dit weekend gewoon bij. Dat geldt echter niet voor Sebastian Vettel. Aston Martin kondigde donderdagochtend aan dat de Duitser de seizoensopener aan zich voorbij moet laten gaan in verband met een besmetting. De protocollen voor corona in de F1-paddock zijn dit jaar in een aantal opzichten versoepeld. Het personeel is niet langer verplicht om binnen 24 uur na aankomst te testen, al wordt dit wel sterk aangemoedigd. De lokale richtlijnen dienen echter nog wel opgevolgd te worden. Een aantal F1-teams laat ook fysieke mediasessies weer doorgaan, nadat het in de afgelopen twee seizoen allemaal online ging. In Bahrein worden ook weer handtekeningen uitgedeeld aan fans.

Ferrari-coureur Charles Leclerc stelt dat het goed is dat de Formule 1 langzaamaan weer terugkeert naar de normaliteit, maar benadrukt de noodzaak om waakzaam te blijven. "We moeten voorzichtig zijn, ook als coureurs onderling. Het virus is niet van de een op de andere dag verdwenen", zegt de Monegask tegen onder meer Motorsport.com. "Bij een besmetting mag je nog steeds niet rijden, dus het kan je veel kosten. We moeten voorzichtig blijven."

Ploegmaat Carlos Sainz probeert net zo gedisciplineerd te blijven als in de afgelopen jaren, ondanks de versoepelingen. "Ik ga niet liegen: het is vermoeiend en moeilijk om na twee jaren nog steeds dezelfde dingen te doen", vertelt de Spaanse Ferrari-coureur. "Aan sommige dingen ben ik intussen gewend geraakt, maar met andere zaken heb ik net als jullie nog steeds veel moeite, zoals bijvoorbeeld het dragen van een mondkapje. Ik hoop dat we snel weer terug naar het normale gaan."

Tweemaal raak voor Leclerc

Alhoewel de F1-organisatie heeft versoepeld, blijven teams buiten de paddock zelf verantwoordelijk voor hun eigen testprocedures. Leclerc laat weten dat Ferrari geregeld tests uitvoert, met name in de fabriek. De tweevoudig Grand Prix-winnaar is twee keer besmet geweest, waarvan de laatste keer eind vorig jaar. Volgens Leclerc waren beide keren heel verschillend van elkaar. "De eerste keer viel me nog wel mee, maar bij de tweede keer was het een stuk slechter. Ik had hoofdpijn en voelde me echt niet goed. Gelukkig duurde het niet lang, in beide gevallen was ik na ongeveer een week weer fitter. Het hangt er dus echt van af. Ik heb een paar kerngezonde vrienden die het veel erger hadden. Dus het is lastig te voorspellen", besluit Leclerc.