Leclerc heeft duel met Perez bewust ontweken: "Wilde banden sparen"

Net als in de kwalificatie op vrijdag was Charles Leclerc zaterdagochtend de snelste in de sprint shootout, waarmee hij pole-position bemachtigde voor de sprintrace later op de dag. De Ferrari-coureur behield de leiding bij de start, maar kon na de safety car-fase geen vuist maken toen Sergio Perez hem met DRS passeerde in de aanloop naar bocht 1. Leclerc kon daarna enkele ronden aanhaken en binnen DRS-afstand blijven, maar uiteindelijk moest hij de Red Bull-coureur laten gaan. Aan de finish bedroeg het verschil ruim vier seconden, maar wel slaagde hij erin om WK-leider Max Verstappen achter zich te houden.

Leclerc leek bij de aanval van Perez weinig moeite te doen om zijn positie te verdedigen en na afloop van de sprintrace erkende hij dat ook. "Ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik ben het gevecht niet echt aangegaan, want ik wilde proberen mijn banden goed te houden. Ik weet namelijk dat dit onze zwakke plek is", vertelde de Monegask na het behalen van zeven punten in de sprintrace, eentje meer dan hij in de drie voorgaande raceweekenden verzamelde. "Ik probeerde binnen DRS-afstand te blijven, zodat hij mij vooruit kon trekken op de rechte stukken. Dat was echter niet genoeg. Tegen het einde verloren we iets te veel dankzij de slijtage van de banden."

Red Bull favoriet voor zege op zondag

Zondag mag Leclerc de Grand Prix ook vanaf de eerste positie aanvangen. Het feit dat Red Bull de bandenslijtage beter onder controle heeft, maakt de Oostenrijkse renstal in zijn ogen de favoriet voor de overwinning in Baku. "Red Bull heeft de overhand. We kunnen vannacht niets aan de auto veranderen. Natuurlijk kun je hier en daar iets doen aan een flap, maar dat is het", erkent de vijfvoudig Grand Prix-winnaar. "De sprintrace heeft dat wat wij dachten een beetje bevestigd, namelijk dat Red Bull de overhand heeft in de race. We mogen echter niet vergeten hoe ver we twee races geleden lagen qua race pace. We hebben dus een stap voorwaarts gezet, al staan we nog niet waar we willen staan."

Graag wil Leclerc zondag voor de zege gaan in Azerbeidzjan, maar dat heeft voor hem niet de hoogste prioriteit. Door twee uitvalbeurten in drie GP's staat Leclerc nu achtste in de titelstrijd en dus vindt hij het van groter belang om veel punten binnen te halen. "Als winnen niet mogelijk is, dan moeten we gewoon het aantal punten maximaliseren", aldus Leclerc. "Vandaag zat er niet meer in, dus ik ben blij met de tweede plaats. Morgen gaan we hoe dan ook gewoon voor de overwinning, zelfs nu de Red Bull de snellere auto lijkt."

Video: De hoogtepunten van de sprintrace in Azerbeidzjan