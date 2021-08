Leclerc baalt van “onrealistische” Stroll na clash op Hungaroring

Lance Stroll was zondag op de Hungaroring een van de aanstichters van de chaos in de eerste bocht. Nadat Valtteri Bottas de races van Sergio Perez en Lando Norris ten einde bracht en Max Verstappen forse schade toediende, ging ook de Canadees in de fout. Hij miste zijn rempunt op het natte asfalt, week uit naar het gras en raakte Charles Leclerc vervolgens in de flank. De Ferrari-coureur kwam daardoor in aanraking met Daniel Ricciardo, die daardoor spinde en de race met schade uit moest rijden. Voor Stroll en Leclerc zat de race er al na enkele honderden meters op. De stewards wezen de Aston Martin-rijder aan als schuldige en kreeg vijf plaatsen gridstraf voor de eerstvolgende race in België.

Na afloop van de race uitte Leclerc zijn frustratie over het incident. De handelswijze van Stroll in de eerste bocht noemt de Monegask onrealistisch. “Ik weet dat kleine foutjes soms grote consequenties hebben. Ik denk echter dat het ditmaal geen klein foutje was. Ik kon Lance niet zien in mijn spiegels en hij reed vijf of zes posities achter mij, dus het wat vrij onrealistisch dat hij daar iets probeerde”, zei Leclerc, die het incident binnen het beeld van zijn eerste seizoenshelft vindt passen. “Maar dat is het leven, dit kan gebeuren. Het is zeer frustrerend. Ik heb in het eerste deel van het seizoen best wat pech gehad, maar het is wat het is en ik ga me richten op een beter tweede gedeelte van het jaar.”

Binotto teleurgesteld na 'stom incident'

Ook Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft weinig positieve woorden over de mislukte actie van Stroll in de eerste bocht. Hij noemt het voorval een ‘stom incident’ dat makkelijk voorkomen had kunnen worden. “Charles had een goede start en was voorzichtig zodat hij de auto niet zou beschadigen. Hij lag ook in een goede positie”, vertelde Binotto. “Hij was bijna uit de eerste bocht, maar toen gebeurde het incident. Ik denk dat het een stom incident was. Dit soort dingen horen niet te gebeuren, maar het is wat het is.”

De luttele seconden voor het incident met Stroll zag de situatie er nog rooskleurig uit voor Leclerc. Door de botsing van Bottas, Norris, Verstappen en Perez leek de Ferrari-coureur op koers te liggen om als tweede uit de eerste bocht te komen. Nu kwam die positie terecht bij Esteban Ocon, die uiteindelijk zijn eerste Grand Prix-zege zou boeken. Desondanks heeft Leclerc weinig zin om te speculeren over andere uitkomsten als hij wel in de race was gebleven. “Met ‘als’ waren heel veel dingen mogelijk geweest. Kijkend naar de andere auto’s vooraan heb ik het gevoel dat het mogelijk was mee te doen om de overwinning, als de snelheid er was geweest. Maar met de crash in de eerste ronde is het heel moeilijk te zeggen hoe de race vanaf dat punt was gelopen.”

Daar waar Leclerc een van de grote pechvogels was bij de start van de Hongaarse Grand Prix, was teamgenoot Carlos Sainz een van de grootste winnaars in de chaos. De Spanjaard vertrok vanaf de vijftiende positie, maar lag na de herstart op de derde positie. Lewis Hamilton kwam hem nog voorbij, maar na afloop van de race kreeg Sainz alsnog een podiumplaats in de schoot geworpen door de diskwalificatie van Sebastian Vettel.

