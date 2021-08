Vijf plaatsen gridstraf voor Bottas na grove fout in GP Hongarije

Bottas maakte een absolute beginnersfout door in de openingsronde van de spectaculaire wedstrijd op de Hungaroring veel te laat te remmen. De Fin kwam bijzonder slecht uit de startblokken en leek dat in de eerste bocht meteen goed te willen maken. Hij ging vele malen te laat in zijn ankers en torpedeerde daarmee McLaren-coureur Lando Norris. De Brit kwam volledig buiten zijn eigen schuld om tegen de Red Bull van Max Verstappen aan, waardoor de race van laatstgenoemde grotendeels om zeep was. Dat gold al helemaal voor Sergio Perez, die Bottas nadien nog eens vol in de zijkant kreeg en meteen klaar was.

Ondanks dat Bottas zelf ook als uitvaller in de boeken staat, is het incident natuurlijk nog wel onderzocht door de wedstrijdleiding. Die hebben nog tijdens de race besloten om Bottas een gridstraf van vijf plekken te geven voor de eerstvolgende Grand Prix, die op Spa-Francorchamps meteen na de zomerstop. Daarnaast ontvangt de Mercedes-coureur ook twee strafpunten op zijn superlicentie, waarmee het totaalaantal in de laatste twaalf maanden op vier is gekomen. Waar de stewards bij het incident tussen Verstappen en Hamilton op Silverstone zeiden dat laatstgenoemde 'predominantly' to blame was, luidt het verdict ditmaal dat Bottas 'fully to blame' is. Daardoor valt de strafmaat volgens de FIA nu hoger uit.

Lance Stroll heeft eveneens vijf plaatsen gridstraf ontvangen, nadat hij nogal onbeholpen Charles Leclerc uit de race tikte in de eerste ronde.