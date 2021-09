Leclerc adviseert Russell: “Leer van de beste en geniet ervan”

“Geniet gewoon van je tijd daar en leg jezelf niet te veel druk op”, luidt het relatief simpele advies dat Charles Leclerc aan George Russell gaf voor zijn eerste seizoen in dienst van topteam Mercedes. De Brit is al sinds 2017 onderdeel van het opleidingsprogramma van de Duitse fabrikant, maar werd voor zijn eerste drie F1-seizoenen bij Williams gestald. Met die ervaring op zak durfde de fabrieksformatie het eindelijk aan om hem voor 2022 te koppelen aan Hamilton. De 36-jarige coureur strijdt momenteel om zijn achtste wereldtitel en dus staat Russell komend seizoen voor een behoorlijke uitdaging, nadat hij zijn teamgenoten bij Williams tot dusver in alle kwalificaties en de meeste races te snel af was.

Het is een scenario dat Leclerc bekend voorkomt. Na één seizoen bij Sauber kreeg hij in 2019 de kans om zich bij Ferrari te meten aan viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Gevraagd naar advies voor Russell vertelde Leclerc dat hij enerzijds de kans krijgt om zich te bewijzen, maar tegelijkertijd ook om veel te leren van een bewezen topcoureur. “Ik hoef George niet veel te vertellen, hij weet wat hij moet doen. Het is voor hem een geweldige kans en hij zit in een heel goede positie”, zei Leclerc. “Hij komt in ongeveer dezelfde situatie terecht als ik met Seb [Vettel] had en heeft een meervoudig wereldkampioen naast zich. We zijn jong, dus het is natuurlijk een geweldige kans om te laten zien wat je kan, maar ook om te leren van de beste.”

Hamilton "heeft niet veel advies nodig" van Vettel

Ook voor Hamilton verandert er in 2022 dus het een en ander, nadat hij de afgelopen vijf jaar relatief weinig te duchten had van teamgenoot Valtteri Bottas. Daar waar de Fin zich vaak in dienst van zijn teamgenoot opstelde, vertelde Russell al dat hij niet als tweede rijder gehaald is. Vettel kent die situatie, maar heeft desondanks niet echt een advies voor Hamilton. “Ik weet het niet. Lewis is oud genoeg, hij heeft niet veel advies nodig. Bovendien is iedere situatie anders”, vertelde de huidige Aston Martin-coureur. “Ik denk wel dat je altijd nieuwe dingen kan leren als je met een nieuwe teamgenoot gaat racen, dat geldt voor beide partijen. Zo was het toen Charles bij het team kwam en erop terugkijkend heb ik ervan genoten. Ik ben altijd vrij open en ongecompliceerd geweest en ik heb een soortgelijke manier van werken geleerd van Charles. Het was tussen ons dus ongecompliceerd en dat was fijn.”