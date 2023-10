Sainz twijfelde nooit aan band met Ferrari en hoopt op contractverlenging

Carlos Sainz veroverde vorig jaar namens Ferrari zijn eerste Formule 1-zege en plakte daar dit jaar zijn tweede aan vast. Hij is vooralsnog de enige niet-Red Bull-winnaar van het seizoen 2023 door de Grand Prix van Singapore te winnen. Vorig jaar leek Ferrari nog voor de titel te kunnen strijden, maar gleed het gedurende het seizoen steeds verder af. Ook dit jaar waren de titels ver buiten bereik, al kwam dat mede door de sterke Red Bull RB19.

Volgens Sainz was de zege in Singapore echter een bevestiging dat het met de samenwerking tussen hem en het team uit Maranello goed zit. "Daar heb ik nooit aan getwijfeld", benadrukt Sainz. "Er is nooit twijfel geweest dat ik me erg op mijn gemak voel bij Ferrari en dat ik hier voor de middellange tot lange termijn wil blijven", maakt hij zijn intenties voor de toekomst meteen duidelijk. Zijn huidige contract loopt tot en met 2024, waardoor er dus nog wat vraagtekens staan achter de samenwerking.

Sainz zelf hoopt dat er in de winter een nieuwe overeenkomst getekend kan worden. "Het is een feit dat er altijd veel vertrouwen is geweest tussen beide partijen. Die zeges en podiumplaatsen bevestigen voor mij alleen maar alles wat we al wisten. Ik hoop dat de winter een goede kans is om tot een overeenkomst te komen en in de toekomst te blijven samenwerken. Ik houd ervan om voor dit team te rijden en ik zie mezelf hier blijven rijden en proberen om [het team] aan een wereldkampioenschap te helpen."

Teambaas Frédéric Vasseur is van mening dat alle focus eerst op de laatste races van het seizoen moet liggen, alvorens er gekeken wordt naar de contracten van zijn coureurs. Charles Leclerc heeft net als Sainz alleen voor 2024 nog een contract, al lijkt contractverlenging voor beide coureurs een logisch vervolg. Vasseur stelt namelijk dat Sainz 'nog een stap' heeft gezet dit seizoen. "Toen ik zei dat [de zege] belangrijk was voor het zelfvertrouwen, dacht ik ook aan Carlos", zei Vasseur. Ferrari heeft dankzij de betere resultaten van de afgelopen races zicht op Mercedes in de strijd om de tweede plaats bij de constructeurs. Het verschil bedraagt 28 punten en met vijf races te gaan zijn er nog genoeg kansen voor de Scuderia, al zullen Lewis Hamilton en George Russell er alles aan doen om die tweede plaats vast te houden.