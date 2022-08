Sainz weerloos naar P3: "Red Bull reed in eigen klasse in België"

Dat Red Bull Racing er beter voor stond dan Ferrari op Spa-Francorchamps, bleek al tijdens de kwalificatie op zaterdag. Max Verstappen was bijna zeven tienden van een seconde sneller dan de concurrentie onder aanvoering van Carlos Sainz. De Ferrari-coureur erfde echter wel pole-position, omdat Verstappen een motorstraf ontving en zodoende vanaf de veertiende positie aan de race moest beginnen. Het kostte de Nederlander uiteindelijk slechts 18 ronden om de aansluiting bij Sainz te vinden en hem eenvoudig opzij te zetten voor de leiding in de race. Uiteindelijk zou Verstappen de race dominant winnen met 17 seconden voorsprong op teamgenoot Sergio Perez, die enkele ronden na zijn teamgenoot ook langs Sainz ging. De Ferrari-coureur moest het uiteindelijk doen met de derde plek, bijna een halve minuut achter de winnaar.

De openingsfase van de race in België verliep nog volgens plan voor Sainz, die de leiding wist te behouden bij de start en de herstart na de safety car-fase. "Ik had een goede start en een goede herstart na de safety car, maar de snelheid was er gewoon niet", luidt de simpele verklaring van de Spanjaard na afloop van de race. Een van de redenen waarom de snelheid er niet echt was, was de bandenslijtage. "We hadden veel oververhitting van de banden en we gleden behoorlijk veel. Om een of andere reden zat ons pakket er dit weekend niet echt bij, maar uiteindelijk zijn we op het podium geëindigd en dat is prima."

Nadat Sainz door beide Red Bulls was gepasseerd, leek George Russell in de slotfase van het treffen ook nog aan te dringen in de strijd om P3. Tot een echt duel kwam het uiteindelijk niet, maar Sainz was er niet gerust op dat hij de Mercedes achter zich zou houden. "Nee. Mijn eerste twee ronden waren sterk, maar daarna gingen we meteen naar hoge bandenslijtage. Toen realiseerde ik me dat de banden sneller sleten dan hoe het had moeten zijn", zegt hij, om Red Bull vervolgens een groot compliment te maken. "Red Bull, Max en Checo reden vandaag in hun eigen klasse en helaas konden wij niet harder vechten, bij ons draaide het om overleven. Maar we moeten erachter komen waarom we niet competitief waren op dit circuit."

Lang krijgt Ferrari daar niet de tijd voor, want over vijf dagen staan de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Nederland op het programma. Daar waar het in Spa-Francorchamps draait om topsnelheid en een efficiënte auto, is downforce in Zandvoort doorslaggevend. Op dat vlak lijkt Ferrari er iets beter voor te staan dan Red Bull en dat geeft Sainz dan ook hoop. "Ja, Zandvoort zou voor ons een beter circuit moeten zijn. In Monza moet het voordeel bij Red Bull liggen, maar wij gaan proberen om in Zandvoort te winnen."

Video: De hoogtepunten van de Grand Prix van België