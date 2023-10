Sainz vroeg klaar in Qatar: "Niet verrast door uitschakeling in Q2"

In Monza en Singapore verzekerde Carlos Sainz zich nog van pole-position, om daarna in Japan beslag te leggen op de zesde positie. De Spanjaard slaagde er in Qatar echter niet in om door te dringen naar Q3. In het tweede kwalificatiedeel op het Losail International Circuit klokte hij de twaalfde tijd, waardoor hij de Grand Prix op zondag vanaf die positie moet aanvangen. Na afloop verklaarde Sainz echter dat hij niet verrast was door zijn vroege uitschakeling.

"Vanaf het begin had ik een heel moeilijke kwalificatie, waarbij ik behoorlijk moeite had met de balans", vertelde Sainz na de kwalificatie in Losail. "De achterkant was heel, heel los. In VT1 lukte het nog om de banden goed aan de praat te krijgen en fatsoenlijke grip te vinden op dit nieuwe asfalt. Maar toen de baan 's avonds afkoelde, kon ik gewoon geen grip vinden. Daardoor had ik het heel lastig en ben ik niet verrast dat ik Q3 niet gehaald heb."

Leclerc maximaliseert met vijfde startpositie

Teamgenoot Charles Leclerc drong intussen wel door tot Q3, waarin hij de zevende tijd reed. Doordat rondetijden van Lando Norris en Oscar Piastri daarna nog werden afgenomen, resteerde uiteindelijk de vijfde startpositie voor de GP van Qatar op zondag. Ook de Monegask toonde zich na afloop niet geheel tevreden over de kwalificatie. "We hadden in de snelle ronde een probleem in de snelle bochten, waardoor ik tijdens vol gas moest terugschakelen. Dat was niet geweldig en daar verloren we behoorlijk wat mee", trapte Leclerc af.

"We hadden in de eerste getimede ronde veel moeite. In de tweede getimede ronde waren we heel sterk, maar we hadden heel veel moeite met de achterbanden als we meteen uit de pits een ronde moesten doen", vervolgde hij. "Dat verklaart waarom we moeite hadden in Q3. In de eerste run moest ik de eerste ronde om die reden ook afbreken, en in mijn tweede run had ik geen andere keuze dan maar één ronde doen. Dat hebben we gedaan. Al met al denk ik dat we gemaximaliseerd hebben, maar we moeten voor morgen aan de slag om snelheid te vinden voor het eerste rondje."

Die veranderingen kunnen Ferrari goed van pas komen tijdens de sprint shootout, die zaterdag in de aanloop naar de sprintrace plaatsvindt. Toch besefte Leclerc ook dat dit lastig wordt, doordat het parc fermé bij aanvang van de kwalificatie is ingegaan. "Maar misschien kunnen we kijken naar veranderingen wat betreft de out-laps", gaf hij aan dat er toch wel wat mogelijkheden zijn om iets te verbeteren. "Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat er veel te doen is, dus ik weet het niet echt. Ik heb daar niet echt het antwoord voor."

Voor Sainz geldt intussen dat de sprint shootout van zijn kant in ieder geval beter moet dan de kwalificatie van vrijdag. "Hopelijk kunnen we voor een ommekeer zorgen voor de sprint van zaterdag, zodat we een betere zaterdag hebben", aldus Sainz, die erkent dat de Grand Prix op zondag een zware dobber wordt. "We starten dan ver van achteren op een circuit waar inhalen moeilijk is. De focus ligt voor mij vooral op het proberen achterhalen van wat we zaterdag beter kunnen doen."

