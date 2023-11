Carlos Sainz had een dramatisch einde van het 2023-seizoen. De voorlaatste race in Las Vegas werd geruïneerd door het beruchte putdekselindicent, waar de Spanjaard buiten zijn schuld om een tien plaatsen gridstraf voor ontving. Tijdens de laatste Grand Prix in Abu Dhabi had Ferrari alsnog de uitgelezen kans om P2 in het constructeurskampioenschap van Mercedes af te pakken, maar bij de Spanjaard ontbrak het hele weekend de snelheid om competitief te zijn. Tijdens de tweede vrije training ging de 29-jarige coureur er in bocht drie hard af. De kwalificatie zat er na één sessie ook al op, waardoor hij en zijn team op zondag een strategische gok moesten doen. Ze kozen ervoor om twee stints op de harde band te doen, in de hoop dat een safety car naar buiten zou komen. Deze wens kwam helaas niet uit, waardoor Sainz buiten de punten viel en Ferrari drie punten te kort kwam op Mercedes.

Door de tegenvallende race in Abu Dhabi, viel Sainz ook nog eens terug tot P7 in het coureurskampioenschap, slechts zeven punten verwijderd van P4. Terugkijkend naar het hele seizoen, denkt Sainz dat hij een solide prestatie heeft neergezet, maar de tweevoudig GP-winnaar baalt van de manier waarop het geëindigd is. ”Ik denk dat we hebben laten zien dat we een consistenter jaar hebben gehad”, vertelt hij aan Motorsport.com. “Ik ben natuurlijk niet blij met de laatste twee races. Die zorgen voor een flinke smet op het seizoen, waarvan ik denk dat we veel sterker waren dan dat de laatste twee races lieten zien. De manier waarop alles in de laatste twee races fout is gegaan voor mij is vrij dramatisch, maar het is wat het is”, vertelt de Spaanse coureur.

Sainz kan nog niet de vinger op deze zere plek leggen. “Soms heb je zo’n jaar als deze. Normaalgesproken is het einde van het seizoen mijn kracht, maar om wat voor reden dan ook is dat nu niet het geval geweest. Het is tijd om te gaan zitten, analyseren en kijken wat ik deze laatste races beter had kunnen om sterker terug te komen.”

De tegenvallende seizoensafsluiter was extra pijnlijk door het mislopen van P2 in het kampioenschap. Naast een mooie sportieve prestatie, kost dit het Italiaanse team miljoenen in prijzengeld. De 29-jarige coureur geeft toe gefrustreerd te zijn door de uitkomst. “Ik ben heel erg teleurgesteld, gezien hoe klein het gat in het constructeurskampioenschap was. We moeten kijken wat er beter had kunnen gaan [in Abu Dhabi], want de pace en het algehele gevoel met de auto was het hele weekend niet goed.”