Lewis Hamilton is met zijn 36 jaar na Kimi Raikkonen en Fernando Alonso de oudste coureur op de F1-grid van 2021, maar van een verval in vorm is zeker geen sprake. Wat heet: de Mercedes-coureur lijkt zelfs in de vorm van zijn leven te verkeren. In de afgelopen zeven jaar pakte hij zes wereldtitels, waarbij hij telkens kon rekenen op de beste bolide van het veld. Dat lijkt in 2021 toch anders te zijn: in de basis lijkt Red Bull Racing over een iets betere auto te beschikken dan Mercedes.

Toch komt dat voordeel er niet helemaal uit, want Max Verstappen moet Hamilton voor zich dulden in de titelstrijd. De Brit won twee van de eerste drie wedstrijden en werd op Imola tweede. Verstappen won die race, maar moest in Bahrein en Portugal genoegen nemen met de tweede plek. Hamilton gaat zodoende aan de leiding in de titelstrijd met 69 punten, Verstappen volgt op de tweede plaats met 61 stuks. Dat leidt bij Ferrari-coureur Carlos Sainz Jr. dan ook tot een duidelijke conclusie: “Ik analyseer niet zo veel, maar als iemand het op dit moment goed doet, dan is het Hamilton in de Mercedes”, vertelde hij tijdens een evenement van persoonlijke sponsor Estrella Galicia 0,0.

Op het Autodromo Internacional do Algarve, waar Sainz na een veelbelovende kwalificatie buiten de punten eindigde, moest Hamilton knokken voor zijn overwinning. Bij de herstart viel hij terug tot achter Verstappen, maar zowel de Nederlander als teamgenoot Valtteri Bottas moesten er daarna alsnog aan geloven. “De waarheid is dat ik verbaasd was hoe makkelijk hij voorbij ging aan Verstappen en Bottas”, zei Sainz. Hij heeft bewondering voor de prestaties van Hamilton, te meer omdat de RB16B van Red Bull in zijn ogen de sterkste auto is. “Om in de F1 in te halen zoals hij deed, moet je veel sneller zijn of iets bijzonders doen. Ik denk dus dat hij op een zeer, zeer hoog niveau zit met de Mercedes, die op dit moment niet sneller is dan de Red Bull. De kwaliteit om zo snel te zijn in de race is geweldig, daarvoor heeft hij mijn bewondering en respect.”

