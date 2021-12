Bottas: “Bereid eigen race op te offeren voor Hamilton”

Valtteri Bottas kwam zaterdag in de kwalificatie op het Yas Marina Circuit niet verder dan de zesde tijd. Desondanks zou Mercedes de Fin nog wel in tactisch opzicht kunnen gebruiken. Het is een mogelijkheid dat Bottas een langere eerste stint rijdt, zodat hij Max Verstappen kan ophouden. Het is namelijk de verwachting dat de Nederlander een vroege pitstop maakt, omdat hij in tegenstelling tot Lewis Hamilton en Bottas (allebei op mediums) op softs start. Verstappen doet dat wel vanaf pole-position, met Hamilton naast zich op de eerste startrij.

“Ik ben bereid mijn eigen optimale race op te offeren”, aldus Bottas. Verstappen en Hamilton hebben evenveel punten in de WK-stand, al staat eerstgenoemde bovenaan omdat hij meer overwinningen heeft. Bij de constructeurs is Mercedes met een voorsprong van 28 punten op Red Bull Racing wel in het voordeel. “We willen echt beide titels veroveren, ik wil hier ook met beide titels vertrekken. Daar ga ik zeker mijn steentje aan bijdragen”, belooft Bottas.

“Ik moet geduldig zijn en naar het grotere plaatje kijken, want ik zou een langere eerste stint kunnen rijden als dat nodig is. Het is belangrijk om de punten te pakken en de auto heel te houden, dus ik moet geduld hebben”, weet Bottas, die in Abu Dhabi zijn laatste race voor Mercedes rijdt. Volgend jaar wordt hij opgevolgd door George Russell en verhuist hij zelf naar Alfa Romeo.

Ondanks zijn afscheid probeert Bottas de race op het Yas Marina Circuit zo normaal mogelijk te benaderen. “Maar voor de kwalificatie realiseerde ik me wel even dat dit mijn laatste keer bij dit team is”, vertelt de 32-jarige coureur uit Nastola. “Het is dus hetzelfde, maar toch ook iets anders. In de auto denk je er niet aan, maar na de race is er misschien meer ruimte voor emotie.”

