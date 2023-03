Bookmakers: Alonso grootste bedreiging voor Red Bull in Jeddah

De seizoensopener in Bahrein gaf een eerste beeld van de krachtsverhoudingen in de Formule 1. Max Verstappen en Red Bull Racing lieten er geen misverstand over bestaan. De renstal claimde de volledige eerste startrij en zette op zondag een overtuigende 1-2 neer. Verstappen was bij vlagen een seconde per ronde sneller dan de concurrentie. Fernando Alonso zorgde voor een stunt door zijn Aston Martin na een aantal mooie duels met Mercedes en Ferrari naar de derde plaats te sturen.

Volgens de bookmakers gaat het in de Grand Prix van Saudi-Arabië van aankomend weekend opnieuw tussen deze drie rijders. Verstappen wordt gezien als de grote favoriet. Een zege van de regerend wereldkampioen levert een return van 1,45 op voor elke ingezette euro. Daarachter zit een groot gat: Perez volgt als tweede met een quotering van 5,50. Alonso wordt gezien als de voornaamste uitdager van Red Bull met een odd van 10,00. Carlos Sainz volgt met 13,00, gevolgd door zijn teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask stond een stuk hoger, maar door zijn aanstaande gridstraf is hij gezakt naar een quotering van 21,00.

Odds Grand Prix van Saudi-Arabië

Coureur Winnaar Podiumplaats Max Verstappen 1,45 1,17 Sergio Perez 5,50 1,45 Fernando Alonso 10,00 1,75 Carlos Sainz 13,00 2,75 Charles Leclerc 21,00 3,00 Lewis Hamilton 26,00 4,00 George Russell 34,00 4,50 Lance Stroll 51,00 6,00 Nyck de Vries 2001 301

Gezien de sterke topsnelheid van Ferrari in Bahrein, kan de quotering van Ferrari voor Saudi-Arabië interessant zijn. Wanneer een van de twee scharlakenrode bolides als eerste over de meet komt, krijg je 8,00 terug voor elke ingezette euro. Bij Red Bull is dat slechts 1,20.

Weinig vertrouwen in Mercedes

In de kwalificatie staat Verstappen met een quotering van 2,00 voor de pole-position logischerwijs bovenaan de tabellen. Daarna volgt Charles Leclerc: bij een pole voor de Monegask krijg je 4,00 terug voor elke ingezette euro. Sergio Perez (7,00) en Carlos Sainz (9,00) volgen, daarna komt Alonso met een odd van 10,00. In Mercedes heeft men helemaal geen vertrouwen gezien de quoteringen van 29,00 en 34,00 voor respectievelijk Hamilton en Russell. Een zege van een van de twee Mercedes-mannen levert een odd van 17,00 op. Daarmee staat het team nog achter Aston Martin. Als je denkt dat beide rijders van het merk met de ster het podium halen, dan zie je 21,00 terug voor elke ingezette euro. Zelfs de kans dat Aston Martin met twee coureurs de top drie haalt, wordt aanzienlijk hoger ingeschaald met een quotering van 11,00.

Tim Coronel hoopt op tweestrijd Verstappen en Alonso: "Zelfde soort karakters"