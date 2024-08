Blog: Achter de schermen van de 'Tu Tu Du Du, Max Verstappen' Dutch GP

Boem, boem, boem, boem, boem, boem. Voor de zoveelste keer dit weekend schalt buiten een opgepompte versie van ‘Let It Be’ uit de speakers. De dreunen zijn goed te horen in het mediacentrum dat op het dak van het pitgebouw is opgetrokken. Een Britse journalist die tegenover mij zit te werken, laat moedeloos zijn gezicht in zijn handen zakken. “Wat is het toch met Nederland en deze muziek?” Zodra het motorgeluid op het circuit verstomt, nemen de dj’s in Zandvoort het over. Ze leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de festivalsfeer die tijdens de Dutch GP op het circuit heerst. Maar als je een interview met een coureur probeert terug te luisteren vanaf je mobiele telefoon, is de luide muziek iets minder prettig.

Samen met collega Ronald Vording - normaal gesproken wisselen we elkaar af bij de races maar in Zandvoort zijn we er steevast allebei bij - ben ik woensdag al afgereisd naar Zandvoort om een sticker voor de mediaparking, die zich op P De Zuid bevindt, af te halen. We hebben in het verleden ook wel eens de fiets gepakt, toen we tijdens het F1-weekend in Aerdenhout verbleven, maar dit keer zitten we iets verder van het circuit, waardoor we op de auto zijn aangewezen. Nadat we de sticker hebben opgehaald bij het accreditatiecentrum in het NH Hotel, lopen we het circuit op. We reserveren plekken voor onszelf en onze Engelse collega’s van Motorsport.com en Autosport.com in de perszaal en nemen een kijkje in de paddock bij de ‘written pen’, een plek direct naast de ‘TV pen’, waar de meeste coureurs met ingang van de Dutch GP niet alleen na de kwalificatie op zaterdag en na de race op zondag komen opdraven om de geschreven pers te woord staan, maar ook tijdens de mediadag op donderdag. Voorheen vonden deze sessies vooral in de motorhomes plaats, nu dienen alle journalisten zich voor een paar hekjes te verzamelen, waarachter de coureur gaat staan met een pr-persoon aan zijn zijde.

Deze verandering maakt het voor de teams wat gemakkelijker, zij hoeven immers geen plek in hun hospitality meer vrij te maken voor de ‘print media’. Hoewel een communicatiemedewerker van F1 me vertelt dat ze het nog steeds wel aanmoedigen dat teams de mediasessies in hun eigen onderkomen organiseren, mag duidelijk zijn voor welke optie de meesten kiezen. Gelukkig is dit niet de plek waar Max Verstappen de media dit weekend te woord staat. Hij is door de FIA geselecteerd voor de persconferentie - waarin hij onder andere de hilarische vraag krijgt welk liedje hij prefereert: ‘Super Max’ of ‘Tu Tu Du Du, Max Verstappen’ - terwijl Red Bull de sessie voor de Nederlandse geschreven pers ‘gewoon’ in het Holzhaus laat plaatsvinden.

Verstappen rijdt in Zandvoort zijn tweehonderdste Grand Prix en geeft in de persconferentie aan er zeker niet nog tweehonderd te gaan rijden. “We zijn zeker over de helft”, laat hij weten. Of dat inhoudt dat hij na zijn huidige contract, dat tot en met 2028 loopt, geen nieuwe zal ondertekenen, laat hij in het midden. Daar is hij nog niet mee bezig. Ook wordt hem gevraagd naar de asymmetrische remmen, waar de FIA de regels voor heeft aangepast. Gesuggereerd werd dat Red Bull hier dit seizoen van gebruik zou hebben gemaakt en dat de mindere prestaties sinds Miami hiermee samen zouden hangen. Of de aangepaste tekst in het reglement gevolgen heeft voor de performance van Red Bull? Verstappen: “Nee, helemaal niet.” In de Nederlandse sessie zegt hij over alle heisa: “Ik weet niet waar dat vandaan komt. We hebben het ook niet op de auto zitten, dus we maken ons er niet echt druk om.” Op de vraag of Red Bull het dit jaar ook niet op enig moment op de RB20 heeft gehad, luidt zijn antwoord: “Nee.”

Ik breng tussen alle mediasessies door een bezoek aan de grote Heineken-hospitality naast de fanzone. Daar is Verstappen aanwezig om een mobiele game te lanceren die de brouwer voor de nieuwe Player 0.0-campagne heeft laten bouwen. Na afloop spreek ik met Els Dijkhuizen, de Marketing Directeur van Heineken Nederland. Ik ben benieuwd hoe zij naar de toekomst van de Dutch Grand Prix kijkt, of er iets is wat Heineken kan doen om de race na 2025 op de kalender te houden en of het ergens niet raar is dat het bedrijf naast een samenwerking met de Formule 1 als geheel, nog een aparte deal heeft met één van de deelnemers aan het kampioenschap. “Vanuit Heineken Nederland zien we geen enkel probleem.”

Vrijdag is het onstuimig. Het waait erg hard en aan het begin van de dag is het ook nog regenachtig. Met dank aan een journalist van een grote Nederlandse nieuwssite hebben we een dag eerder vernomen dat Mercedes-teamchef Toto Wolff een momentje met de Nederlandse pers heeft. Ronald woont hem namens Motorsport.com bij en treft een opvallend openhartige Wolff aan. Hij onthult in de zomerstop een gesprek te hebben gehad met de Verstappens en bevestigt terloops dat Andrea Kimi Antonelli volgend jaar naast George Russell zal rijden. Zelf verneem ik dat Williams op het punt staat om een Nederlander in het talentenprogramma op te nemen. Zodoende kan ik vast wat voorbereiden voor de officiële bekendmaking later die dag. Met twaalf jaar is karter Dean Hoogendoorn de jongste Nederlander die is opgepikt door een Formule 1-team. Aan het einde van de dag tref ik hem aan bij de Williams-hospitality en is er tijd voor een interview, waarin Dean bijzonder volwassen overkomt voor zijn leeftijd.

Op zaterdag is het schrikken als Logan Sargeant een keiharde crash beleeft. De Amerikaan komt na het uitrijden van de Hugenholtzbocht met zijn rechterwielen op het natte gras en crasht hard tegen de vangrails. Sargeant stapt ongedeerd uit, maar de auto, die ook nog eens in brand vliegt, raakt zodanig beschadigd dat hij later op de dag niet kan meedoen aan de kwalificatie. Alexander Albon zorgt in de kwalificatie voor een opsteker door de achtste tijd te rijden, maar krijgt een domper van jewelste voor de kiezen als bij de technische keuring blijkt dat de nieuwe vloer die het team in Zandvoort geïntroduceerd heeft, aan de achterkant van de auto te breed is. Hij wordt gediskwalificeerd. We proberen bij de Britse renstal te achterhalen hoe dit in hemelsnaam fout heeft kunnen gaan - het team zal de vloer in de fabriek en bij aankomst op het circuit toch meerdere malen gemeten hebben? - maar er is niemand beschikbaar voor commentaar.

Max Verstappen heeft ondertussen ook een teleurstelling te verwerken gekregen. Hij ziet Lando Norris met enige marge de pole-position pakken voor de Dutch Grand Prix. De Red Bull-coureur moet het doen met de tweede startplaats. Als hij na afloop van de kwalificatie in de persconferentie geconfronteerd wordt met de uitspraak van Wolff dat er een ontmoeting is geweest tijdens de zomerpauze, reageert hij in eerste instantie ontwijkend: "Welke meeting? Dat kan ik me niet herinneren.” Als een collega van zustersite Autosport het daarna nog eens probeert, volgt een uitgebreider antwoord: “Iedereen mag zeggen wat hij of zij wil. Ik kan erg goed overweg met Toto en hij is gewoon heel erg open over wat er binnen het team speelt, ook qua rijderskeuze en dat soort dingen. Daar is helemaal niks mis mee. Tegelijkertijd moet ik me gewoon op mijn eigen werk richten, er is namelijk nog genoeg te doen”, wijst hij op het feit dat Red Bull momenteel snelheid tekortkomt.

Op zondag zien we Norris niet voor de eerste keer dit seizoen een slechte start maken, waardoor Verstappen de leiding kan overnemen. Maar Red Bull is in Zandvoort niet opgewassen tegen McLaren. Aan het begin van de achttiende raceronde zeilt Norris eenvoudig langszij en zo krijgt de Dutch Grand Prix voor het eerst sinds 2021 een andere winnaar dan Verstappen. Het verschil aan de finish is maar liefst 22 seconden. Terwijl ik de laatste hand leg aan het raceverslag, gaat Ronald meteen naar beneden om Helmut Marko op te zoeken. Zijn oordeel liegt er niet om. “Het is een alarmerend resultaat”, stelt hij. “Vooral als je kijkt naar de snelste raceronde van Lando Norris. In de laatste ronde reed hij zonder DRS nog even 1.13.8 op oude banden... Zoals Max voor de zomerstop al zei, moet het team harder werken en verbeteringen vinden.”

“Dit is in algemene zin gewoon een slecht weekend van ons geweest”, zegt Verstappen even later zelf in de persconferentie, als Ronald aan Max vraagt of hij de prestaties in Zandvoort ook alarmerend vindt. “We moeten dat beter zien te begrijpen. De laatste paar races waren natuurlijk al niet fantastisch en dat was in zekere zin al alarmerend. We moeten niet in paniek raken. We proberen de situatie te verbeteren, maar de Formule 1 is nou eenmaal erg complex.” Ik ben inmiddels naar de paddock om de mediasessie met teambaas Christian Horner bij te wonen. Hij zegt dat Red Bull zich er terdege van bewust is dat het team moet reageren en erkent dat McLaren nu de ‘benchmark’ is. “Maar dat zijn ze al een paar races.” Hij voegt echter toe dat het resultaat in Zandvoort het team niet afschrikt. “Het maakt alleen nog eens duidelijk dat we ervoor moeten zorgen dat we het tij keren.”

Mijn laatste afspraak van het weekend is met Robert van Overdijk, de CEO van de Dutch GP. We blikken terug op het weekend dat, op een ongeluk van een stuntrijder na, zonder grote incidenten is verlopen. ”Pin me er niet op vast maar volgens mij heeft hij zijn voet gebroken”, zegt hij, als ik vraag hoe het met de stuntrijder is. ”Het mooie was dat hij zei: ’Jongens, ik ben stuntrijder, dit overkomt me gewoon een paar keer per jaar.’ Ik ben blij dat het verder goed met hem gaat.” We hebben het natuurlijk ook over de toekomst van de Dutch GP, die na 2025 onzeker is. En ik confronteer hem met een veel gemaakte opmerking in de reacties op deze website dat de organisatie te veel oog zou hebben voor het entertainmentgedeelte van het evenement en het programma op de baan te wensen over zou laten, met naast F1 alleen de F1 Academy en Porsche Supercup. “Die moeten zich realiseren dat de groep hardcore racefans in Nederland niet groot genoeg is om een evenement van deze omvang op te laten draaien”, zegt Van Overdijk over de mensen die de mening zijn toegedaan dat het racen bijzaak is geworden in Zandvoort. “Je hebt gewoon een bredere doelgroep nodig die racen ontzettend mooi vindt, maar voor meer komt dan alleen de actie op de baan. We zullen altijd de juiste mix moeten hebben om een zo breed mogelijk publiek te kunnen trekken. We moeten namelijk altijd uitverkocht zijn. Niet alleen op de zondag - dat kan iedere Grand Prix - maar ook op de zaterdag en ook op de vrijdag. Dat red je niet met alleen de hardcore racefans. Daar heb je echt een breder publiek voor nodig. We zoeken daarom ieder jaar naar de juiste verhouding tussen de actie op de baan en de actie naast de baan. En dat vergroot de kans dat we ook de komende jaren op de kalender kunnen blijven staan.”

Wat de organisatie van de Dutch GP ook besluit over de toekomst na 2025, wij zijn er in elk geval volgend jaar weer bij.