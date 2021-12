Ecclestone: Hamilton stopt, Verstappen beste coureur ter wereld

Sinds de finale van het Formule 1-seizoen 2021 is onduidelijk of Lewis Hamilton in 2022 nog op de startgrid verschijnt. De Mercedes-coureur beschikt weliswaar over een doorlopend contract, maar is volgens teambaas Toto Wolff dermate gedesillusioneerd door de gang van zaken in Abu Dhabi dat er geen garantie is dat hij doorgaat. Op het korte interview voor de podiumceremonie na is het bovendien helemaal stil geweest uit het kamp van Hamilton, die vorige week ook verstek liet gaan bij het FIA-gala. Max Verstappen werd daar gehuldigd voor het behalen van zijn eerste wereldtitel.

Voormalig F1-baas Bernie Ecclestone heeft sinds de seizoensfinale ook niet gesproken met Hamilton. “Maar ik sprak enkele dagen geleden wel met zijn vader”, vertelde hij in een interview met Blick. “Ik had meteen door dat hij geen vragen over de toekomst van zijn zoon zou beantwoorden. We hebben dus alleen over zaken gesproken!” Dat de toekomst niet aan bod kwam in dat gesprek, is voor Ecclestone een hint naar wat de recordwinnaar in 2022 gaat doen. “Ik weet het niet, maar ik denk niet dat hij terugkeert. Zijn teleurstelling is daar te groot voor. Dat kan je in zekere zin ook wel begrijpen. Nu is het moment om als zevenvoudig wereldkampioen zijn droom na te jagen en mode-ondernemer te worden.”

'Hamilton kan alleen verliezen in 2022'

Met een vertrek van Hamilton zou Mercedes een belangrijk onderdeel verliezen van het team dat acht keer op rij de titel bij de constructeurs heeft gewonnen. Een vervangende coureur van dergelijke statuur is ook moeilijk te vinden, wat Mercedes in de ogen van Ecclestone verzwakt. “Zeker, maar Lewis kan alleen verliezen in 2022. Niemand weet hoe de verhoudingen liggen met de nieuwe auto’s en met George Russell heeft hij een ambitieuze teamgenoot, van wie ik overigens niet zo overtuigd ben als diverse experts”, stelt de 91-jarige Brit. “En dan mogen we Verstappen niet vergeten. In hem heeft Hamilton na vele jaren eindelijk een gelijkwaardige opponent.”

Diezelfde Verstappen sprak al de verwachting uit dat hij in 2022 opnieuw kan strijden met Hamilton, die volgens hem nog steeds de drive heeft om voor zijn achtste wereldtitel te gaan. Volgens Ecclestone is het goed te verklaren waarom de Red Bull Racing-coureur dat denkt. “Max had in Hamilton een rivaal die door iedereen hoog werd aangeschreven. Zijn succes telt daarom dubbel”, vertelde Ecclestone, die overigens een duidelijke mening heeft over wie op dit moment de sterkste F1-rijder is. “Ik claim hierbij: Max is op dit moment de beste coureur ter wereld.”