De Formule 1 gaat vanaf 2026 een nieuwe fase in op het gebied van motoren, met het verdwijnen van de MGU-H en de toevoeging van een grotere elektromotor verandert er veel aan de krachtbron. Ook aerodynamisch gaan de auto's er heel anders uit zien, waarbij de Formule 1 denkt aan actieve aerodynamica. Al deze aanpassingen zijn voor Red Bull-coureur Max Verstappen een reden om openlijk te twijfelen over zijn langere toekomst in de Formule 1, na het huidige contract dat tot en met 2026 doorloopt.

Adviseur van Red Bull Helmut Marko snapt de Nederlander wel. "Ik kan me voorstellen dat als zijn fascinatie verdwijnt, hij dan denkt: 'dat was het dan'", vertelde de Oostenrijker aan Motorsport-Magazin. Met deze situatie kan het zo zijn dat Verstappen niet in de buurt van de zeven wereldtitels van Michael Schumacher en Lewis Hamilton komt. Marko denkt niet dat de regerend wereldkampioen daar mee bezig is: "Ik geloof niet dat hij rijdt totdat hij het record van zeven wereldkampioenschappen evenaart. Hij is namelijk enorm gefascineerd door de sport. Er moet passie bij hem zijn."

Met Verstappen aan het stuur is het team van Red Bull Racing dit jaar erg dominant. De laatste acht races mocht de Nederlandse coureur de eerste prijs in ontvangst nemen en de twee keer dat dat niet lukte, werd de regerend wereldkampioen tweede achter teamgenoot Sergio Perez. Het is niet de eerste keer dat het team de Formule 1 domineert. Eerder lukte het de renstal uit Milton Keynes aan de hand van Sebastian Vettel om vier wereldtitels op rij te halen. Toch ziet Marko vergeleken met die tijd grote verschillen: "Sebastian had zich meer in de techniek verdiept en bleef langer op de circuits om samen met de ingenieurs aan de auto te werken. Max zegt wat hij wil of wat hij nodig heeft en gaat dan. Bij het gedetailleerde werk is hij niet zo betrokken als Sebastian dat was."