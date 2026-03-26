Na de Grand Prix van China namen geruchten toe dat Audi-teambaas Jonathan Wheatley al na elf maanden het team zou verlaten om over te stappen naar Aston Martin. Hoewel zijn vertrek bij Audi al is aangekondigd, staat de overstap naar Aston Martin nog niet vast.

Voor nu neemt Mattia Binotto als hoofd van het Audi F1-project de taken van Wheatley over. Nico Hülkenberg vernam het nieuws van het vertrek van Wheatley pas tijdens een simulatorsessie. "Ik hoorde het tegelijk met de rest van de wereld. Dat was vorige week donderdag, toen het nieuws naar buiten kwam", zegt Hülkenberg tegen onder meer Motorsport.com.

"Ik zat die dag in de simulator en mijn moeder stuurde me een artikel. Tussen twee runs door keek ik op mijn telefoon en dacht ik: 'Oh, shit'", aldus Hülkenberg, voor wie het nieuws dus als een verrassing kwam. Hij benadrukt echter dat het "geen tegenslag" is voor Audi. "Een Formule 1-team bestaat uit veel mensen. Je hebt sterke mensen nodig."

"Met Mattia als leider zitten we niet zonder leiding, structuur of plan. Het is natuurlijk onverwacht veranderd, maar verder ligt alles nog op schema zoals we dat vooraf hadden gepland", verklaart de Duitser. "Operationeel, tijdens een raceweekend, verwacht ik niet dat er veel verandert. Een Formule 1-team – en eigenlijk de hele sport – is groter dan één persoon."

Hülkenberg voegt toe dat het "bij de sport hoort" dat er veranderingen op managementniveau plaatsvinden. "Als je om je heen kijkt, zie je dat elk team hiermee te maken heeft. Soms heb je van die fases", stelt hij.

Nico Hülkenberg benadrukt dat Audi het vertrek van Wheatley kan verwerken. Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Maar als er een probleem is met iemand in een belangrijke leidinggevende rol, dan moet je ingrijpen. Blijkbaar was dat hier het geval. Ik ken de details niet, ik heb hem nog niet uitgebreid gesproken. Maar als er een probleem is, moet je handelen. Anders is het ook niet goed. Uiteindelijk gaat de focus weer terug naar het racen, naar morgen rijden. Zodra het raceweekend begint, is het gewoon business as usual."

Prioriteiten

Teamgenoot Gabriel Bortoleto zag het vertrek van Wheatley wel aankomen. Hij heeft sinds de bekendmaking "niet veel" met de Brit gesproken. "Zoals hij zelf ook heeft gezegd, kon hij zich door persoonlijke omstandigheden niet meer volledig aan het project committeren. Wat er precies speelt, weet ik niet en daar ben ik ook niet verder op ingegaan. Dat is zijn zaak", stelt de Braziliaan.

Gevraagd of het als een verrassing kwam, antwoordt Bortoleto: "Eerlijk gezegd niet, want binnen het team zijn we hier vrij duidelijk over. Het was dus niet iets dat me volledig verraste. Ik ga niet liegen: het ging allemaal heel snel. Hij kwam vorig jaar bij het team, maar als je persoonlijke zaken moet regelen, dan heeft dat prioriteit."

Hoewel de samenwerking dus van relatief korte duur was, noemt Bortoleto Wheatley een "goede teambaas" die een "goede structuur" heeft neergezet. "Hij heeft het goed gedaan zolang hij er was."